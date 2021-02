Rawson Marshall Thurber reemplaza a David Leitch como director de ‘The Division’

Desde 2018 David Leitch está asociado a la adaptación de The Division, exitosa saga de videojuegos desarrollada por Ubisoft. El firmante de Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs and Shaw se encontraba con la responsabilidad de poner en pie para Netflix un film que hiciera justicia a este díptico, cuya primera entrega (Tom Clancy’s The Division) se convirtió en 2016 en el videojuego original vendido más rápidamente de todos los tiempos. Sin embargo, Collider revela ahora que Leitch se ha distanciado del proyecto, limitándose a ser productor para que la dirección caiga en manos de Rawson Marshall Thurber.

Este realizador se hizo famoso en los inicios de su carrera por comedias del cariz de Cuestión de pelotas o Somos los Miller, dirigiendo a Dwayne Johnson en la película de acción El rascacielos. Thurber ha repetido con Johnson para, precisamente, una próxima película de Netflix en la que la plataforma tiene depositadas grandes expectativas: se trata de Red Notice, del que pudimos ver un pequeño avance en el teaser donde Netflix desvelaba su programación para 2021, y donde Johnson está acompañado de Gal Gadot y Ryan Reynolds. Su trabajo al frente de esta película de acción habría allanado el camino para que Thurber se pusiera al frente de The Division.

Producción a la que Netflix también ha querido darle máxima prioridad, como demuestra el protagonismo de Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain. Thurber coescribirá el guion con Ellen Shanman, ambientando su historia en un futuro posapocalíptico donde un virus ha diezmado la población y provocado un caos en las calles que exigirá la acción de unos cuerpos especiales para poner orden. The Division aún no tiene fecha de estreno como tampoco la tiene Red Notice, aunque es de esperar que la de esta última sea revelada en los próximos días acompañada de un tráiler.