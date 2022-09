Ránkings para sacudir el canon: dentro de Top FilmTuiter

El próximo noviembre se dará a conocer la nueva lista de las mejores películas de la historia a cargo de Sight & Sound, la influyente revista editada por el British Film Institute. Dicha lista es actualizada cada diez años desde 1952, y busca conciliar en su gestación los diversos cambios que va atravesando la conversación cinéfila. La última lista publicada, en 2012, salió adelante a partir del compromiso de sus artífices por dar voz a votantes más diversos, que arrojaran frescura a una selección que, desde los años 60, había erigido sistemáticamente Ciudadano Kane como la mejor película de la historia. Y funcionó, más o menos. Ciudadano Kane perdió la primera posición en favor de Vértigo, de Alfred Hitchcock.

Fue percibido como algo rupturista entonces, pero la conversación ha seguido cambiando en los diez años siguientes, acaso con mayor velocidad que nunca gracias a factores como al debate intensificado de las redes sociales, el consumo streaming o a cuestionamientos cada vez más furibundos de la historiografía convencional del cine, marcada por la norma masculina/blanca/cishetero. Es en este marco donde puede entenderse el surgimiento de una iniciativa, Top FilmTuiter, que se ha anticipado a la publicación de la nueva lista de Sight & Sound para indagar en las posibles mutaciones del canon. A lo largo de este mes de agosto, así las cosas, se ha desarrollado una nueva lista.

Kim Novak en 'Vértigo'

«La idea nació de un debate en Twitter sobre la encuesta de Sight & Sound, y pensamos que estaría guay hacer algo así en nuestro entorno. Ver cuáles eran las películas favoritas de nuestros colegas, y a raíz de eso desarrollar una lista global donde se mostrasen las preferencias o los sesgos», nos cuenta Álvaro Peleteiro (@paco_sanz). Él, junto a los españoles Faustino Sánchez (@Danielquinn_), Pedro Crespo (@Aeneas_SVS), Alicia Castilla (@alicia_castilla), Iván Míguez (@Miguel_Diez) y la mexicana Karina Solórzano (@A_Karerina), han gestionado las votaciones y la elaboración de la lista correspondiente: una capaz de desafiar los consensos cinéfilos… o no.

99. Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920)

99. Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)

99. Opening Night (John Cassavetes, 1977)

99. Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard, 1988-1998) pic.twitter.com/nx5PTVG41h — Top FilmTuiter (@topfilmtuiter) September 1, 2022

Las redes sociales como punto de encuentro

En los últimos tiempos, la etiqueta ‘Film Twitter’ sobrevuela distintos ámbitos de esta red social marcados por la conversación sobre cine, sin obviar cierto ánimo peyorativo por los extremos desagradables o polarizadores a los que puede conducir. Las seis personas tras @topfilmtuiter, definidas como aficionadas al cine, han querido sin embargo adoptar esta etiqueta, con matices. «Más que Film Twitter en general, esto sería nuestro Film Twitter. La ventaja de esta red social es que pone en contacto a gente con gustos afines, y la idea era perfilar esa comunidad: ver sus puntos de conexión, conocernos entre nosotros», explica Faustino. «Construir un mapa en función a personas afines».

«Éramos conscientes de que Twitter es algo gigantesco y de que hay mil comunidades distintas en torno a lo que sea», señala Álvaro. La idea de comunidad, de grupo previamente construido, ha sido consustancial al proyecto. «La propia forma de organización ha ido por ahí», reconoce Faustino. «Partiendo de gente a la que seguíamos en Twitter al menos dos personas entre los seis organizadores, y luego ampliando a personas seguidas por estas. Fue como una fiesta donde invitabas a tus amigos, y ellos podían llevar a sus amigos. Ampliabas el círculo, pero sin tratarse de algo totalmente abierto al ser nuestra fiesta».

Fotograma de 'Cuentos de Tokyo'

Al fin y al cabo, como cuenta Álvaro, «ya hay listas abiertas periódicamente», y «la gracia estaba en ver qué se movía en este círculo». Uno donde, casi tanto como Twitter, ha sido clave la red social Letterboxd, donde cada miembro debía elaborar una lista de sus 25 películas favoritas (llamándola ‘top filmtuiter’) y a partir de ellas fraguar una selección global de 100 títulos. «Hay dos razones para el uso de Letterboxd», revela Faustino. «Una es que es la red que más se usa en nuestro entorno, para loguear películas o hacer listas. La otra es por logística. Necesitábamos una herramienta que nos permitiera procesar todo esto automáticamente, y Letterboxd usa URLS fijas: a partir del nombre del usuario se puede reconstruir todo con facilidad».

A lo largo de agosto la cuenta @topfilmtuiter recabó usuarios que quisieran engrosar la iniciativa, compartiendo sus listas de Letterboxd para se fueran filtrando los 100 títulos con mayor número de menciones. Este jueves 1 de agosto se dieron a conocer los resultados, a través de una lista que aclaraba los empates (y adjuntaba una admirable selección de fotogramas). El Top 10, iniciado con Céline y Julie van en barco, de Jacques Rivette, terminó compartiendo cuatro títulos con la última lista de Sight & Sound: La pasión de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer (que en Top FilmTuiter hacía doblete con Ordet), Amanecer de F.W. Murnau, Cuentos de Tokio de Yasujiro Ozu… y sí, Vértigo. Esta aparecía en primera posición. Al igual que en la lista de Sight & Sound.

Conclusiones del experimento

«Lo primero en lo que te fijas, inevitablemente, es en la victoria de Vértigo», reconoce Faustino, quien anima sin embargo a observar el conjunto de la lista para estudiar sus hallazgos (también las películas elegidas independientemente por cada usuario). «Por un lado es interesante hasta qué punto está asentado cierto canon, y por otro hay cosas llamativas como la abrumadora presencia de John Ford, con siete películas, o la de Ozu. Parece que ambos son marca común en todos nosotros. También están muy arriba Lynch y Hitchcock, sobre todo por estos dos films, Vértigo y Mulholland Drive. Esta última ha tomado un gran peso que no sé hasta qué punto se repetiría en otros espacios».

«Luego hay cosas más concretas. Que la primera película de John Ford que aparezca sea Cuna de héroes es bastante sorprendente, porque nunca figura en estas selecciones. Y ver Speed Racer de las Wachowski entre las 100 primeras también es muy curioso». «Hay películas y cineastas más que asentados», tercia Álvaro. «Pero también nombres dentro de los baremos de Sight & Sound que en nuestros círculos tienen menos consideración». Se da el caso, por ejemplo, de que no hay ni rastro de Ciudadano Kane entre las 100 primeras. «Hay que tener en cuenta que han participado 117 personas y es lo bastante grande como para que haya tendencia hacia las películas más vistas y más consenso generan».

Tyrone Power en 'Cuna de héroes'

Sobre la experiencia que ha supuesto Top FilmTuiter, Faustino cree que «puede ser semilla de algo, desvelar ciertas cosas que se están moviendo». «La gente que ha participado es bastante joven, y desde este sector hay nombres que antes no aparecían. Rita Azevedo Gomes (directora portuguesa que, con O Som da Terra Tremer, comparte el puesto 44 con Nubes dispersas de Mikio Naruse), por ejemplo, no es nada habitual en listas de este tipo». Más allá de refrendar el reinado de Vértigo, el Top FilmTuiter serviría como reconocimiento (y posible descubrimiento) de cines infravalorados en estas iniciativas, lo que no significa que sus artífices estén completamente satisfechos al respecto.

«Hay algo que recalcar, y es la poca representación que hay de cine dirigido por mujeres o gente queer, o procedente de países de África y Latinoamérica, o en general de minorías silenciadas por la industria a lo largo de la historia; algo que querríamos combatir», lamenta Álvaro. «De mujeres directoras, entre las 100 primeras solo hay 6, y si miras en la lista completa se han distinguido 128 películas dirigidas por mujeres. Por otra parte de animación aparecen dos (It’s such a beautiful day de Don Hertzfeldt y El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki), mientras que en la lista completa figuran 48», revela Faustino. «Nuestra idea es que la gente no se quede en las 100 primeras, sino que puedan ir rastreando».

Fotograma de 'A Som da Terra a Tremer'

«Para eso hemos publicado las estadísticas (en un informe interactivo que puedes consultar aquí). Quién ha votado esta película, qué otras películas ha votado este. Así se crean ciertas palancas para seguir descubriendo y explorando», concluye. Luego de acometer este proyecto, ¿se plantea Top FilmTuiter nuevas iniciativas con el fin de enriquecer estos resultados? «Por el momento vamos a descansar un poco», responde Álvaro. «Pero sí se ha comentado algo, precisamente enfocado a estos cines y personas silenciadas a lo largo de la historia, en el contexto de un mundo capitalista. Es necesario darle más voz a estos cines».

«Y es que, aunque sea algo que ya se pueda hacer en esta primera toma de contacto, es importante fomentar que la gente vea cines distintos. A la hora de imaginar nuevos cines, nuevos mundos, iniciativas como esta pueden ser muy relevantes».

