Ralph Fiennes se apuntaría a protagonizar un spin-off de Voldemort con escenas de "sexo increíbles"

Ha pasado más de una década desde Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2, y pese a la gran acogida de las adaptaciones cinematográficas de la saga literaria creada por J.K . Rowling, y el auge actual de todo tipo de secuelas, precuelas, spin-off y demás, el universo en torno al joven mago de Hogwarts solo ha generado las películas de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, tres hasta el momento, protagonizadas por el magizoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne), aunque sin la recepción que lograron los largometrajes con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y compañía.

¿Se animará pronto Warner Bros. a dar luz verde a más futuras entregas? A falta de anuncios o confirmaciones oficiales, lo que tenemos de momento es unas declaraciones de Ralph Fiennes y que en la franquicia interpretó al malvado Voldemort, el principal enemigo de Harry Potter.

Ha sido durante una de las entrevistas de promoción del drama Los perdonados que coprotagoniza junto a Jessica Chastain, estrenada en Estados Unidos el pasado 1 de julio (y que en España está previsto que llegue a los cines el 29 también de julio). Y en estos encuentros con la prensa también es inevitable que le pregunten por su personaje de El Señor Tenebroso y un posible spin-off.

La más reciente es en The List en la que el actor ha salido al paso con una original e imprevista respuesta. "Creo que Voldemort debería reaparecer. Estaría con su novia, interpretado por Jessica Chastain", aseguró y proponiendo a su compañera de reparto en Los perdonados para el principal papel femenino. Una petición a la que esta se apuntó rápidamente añadiendo que "Me parece bien, pero, entonces, ¿sería un matrimonio con amor?". Y Fiennes no dudó en seguir con su sugerencia: "Creo que así sería. Sería muy complicado. Sería una obsesión. Se odiarían el uno al otro. Y luego se unirían con hechizos increíbles. Tendrían sexo increíble, y tendrían separaciones traumáticas. Usarían magia para manipularse y enamorarse."

Naturalmente, el hecho de mencionar escenas subidas de tono hizo que Chastain volviera a intervenir. "Suena emocionante. Probablemente no sea apropiada para niños. Pero ¿a quién le importa?". Y Fiennes le dio la razón, "¿a quién le importa?, correcto".

Queda claro que las respuestas, más que propuestas en firme, hay que cogerlas con pinzas y probablemente se deban a la opción de Fiennes de capear con la pregunta de forma distinta. Aún así, sería interesante lo que opinarían los ejecutivos de Warner de un proyecto como este, no apto para menores y centrado en la relación de Voldemort con su amada esposa.

Ralph Fiennes encarnó al "que no debe ser nombrado" en Harry Potter y el cáliz de fuego en 2005, y siguió con el papel en tres películas más, hasta Las reliquias de la muerte - Parte 2. Para el actor de La lista de Schindler, El paciente inglés, El jardinero fiel o que ha encarnado a Gareth Mallory, el sustituto de M, en las recientes películas de la saga Bond, el de Voldemort ha sido quizá la interpretación que le ha otorgado mayor popularidad. Aún así, estuvo a un paso de no aceptar el papel, y la razón es porque en el momento en el que se lo ofrecieron desconocía por completo todo lo relativo a Harry Potter, tanto en películas como en los libros.

"Por ignorancia, simplemente pensé que esto no era para mí. Me resistí estúpidamente, tenía dudas. Creo que el factor decisivo fue que mi hermana Martha, que tenía tres hijos de unos 12, 10 y 8 años, me dijo: ¿Qué dices? ¡Tienes que hacerlo!". Y allí empezó la historia de la que es una de sus composiciones más icónicas para la pantalla.

