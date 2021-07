Rafael Lucas es un sevillano que vive en Madrid desde hace 15 años. Su voz es su fiel herramienta de trabajo y gracias a ella ha podido realizar interpretaciones tanto en documentales, series, películas como en videojuegos. Este andaluz de capacidades vocales impresionantes ha trabajado para importantes empresas como Netflix, HBO, Amazon Prime, Nickelodeon, Boing, Antena 3, entre otras televisiones y plataformas.

En sus comienzos, se apuntó a una escuela de doblaje en la que, durante tres años, adquirió mucho conocimiento y experiencia “gracias a grandes profesores, grandes voces”, recuerda Lucas.

UNA BUENA VOZ: ¿DON NATURAL O MUCHA PREPARACIÓN?

“Hay que tener cualidades, pero, sin entrenamiento, esas cualidades no sirven para nada. No puedes ir al doblaje sin entrenar”, asegura el actor de voz. Rafael Lucas ha hecho foco en la práctica constante que requiere esta profesión: “Si pasan dos semanas y no tienes práctica constante, pueda que te quedes en blanco. Es un trabajo constante, de fondo, leer en voz alta ir a los estudios y prepararte con un profesor”, aconseja el profesional de voz.

"No puedes ir al doblaje sin entrenar"

DOBLAJE: LA DIVERSIDAD DE ACENTOS EN ESPAÑA

Según Lucas, en el mundo del doblaje y del cine en general, se busca una interpretación bastante alejada de ‘localismos’ a no ser que la película lo requiera: "Al fin y al cabo, no hablas con tu acento sino con lo que te pida el Director, el actor o la película. Seas gallego, catalán o andaluz, en el momento de grabar, todos somos lo mismo".

"Seas gallego, catalán o andaluz, en el momento de grabar, todos somos lo mismo"

DIFERENCIAS ENTRE IMITACIÓN E INTERPRETACIÓN

Rafael tiene bien claro la función que cumple tanto un imitador como quien interpreta un personaje: “Los imitadores son imitadores y los actores son actores”. Y agrega: “Cuando haces la voz de un personaje, no imitas a nadie ni al original, sino que solo eres ese personaje”. Por lo tanto, la imitación y la interpretación no tienen nada que ver en este caso.

DIVERSIDAD DE REGISTROS

Un buen actor de voz es aquel que, entre otras cualidades, debe saber interpretar personajes de diferentes edades. Según explica Lucas, “hay que tener una gran gama de registros y poder interpretar desde un anciano hasta un personaje más joven”.

VERSIÓN ORIGINAL vs DOBLAJE

Rafael Lucas no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar el polémico ‘enfrentamiento’ entre la versión original de un film y el doblaje: “Después de tantos años de confrontación con los detractores del doblaje, actualmente con las plataformas que hay, puedes elegir”.

"En géneros como la Ciencia-Ficción, optar por el doblaje puede ayudar a no perder ningún detalle de la trama"

"Está la gente muy polarizada, pero ya no es necesario. Puedes elegir. En géneros como la Ciencia-Ficción, donde no hablan con acentos específicos, se puede optar por el rodaje para no perder ningún detalle [de la trama] ni leer subtítulos, y aprovechar todo el trabajo que hay detrás", concluye el actor de voz, @raffologia en redes sociales.