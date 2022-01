Rachel Zegler, Rita Moreno: las actrices de 'West Side Story' hablan sobre las acusaciones de abuso sexual contra Ansel Elgort

West Side Story llegó a nuestros cines hace justo un mes, pero lo cierto es que es una película que se rodó hace ya más de dos años y medio. En el tiempo que transcurrió no solo hubo una pandemia de por medio, sino que también salieron a la luz una serie de asuntos nada favorecedores para el protagonista del filme, Ansel Elgort.

Para quien no lo recuerde, el actor de Baby Driver fue acusado en junio de 2020 de agredir sexualmente a una menor en 2014, cuando la susodicha tenía 17 y él 20 años. Unas acusaciones en las que también se señalaba que Elgort le había pedido hacer un trío y solicitado fotos desnuda, declaraciones que desde ese momento el actor ha negado en rotundo.

Pero después de guardar un silencio casi sepulcral durante la promoción y posterior estreno de West Side Story, finalmente las compañeras de reparto de Elgort se han pronunciado al respecto, sea o no para tomar bando. La que más se desmarca es la joven Rachel Zegler, quien precisamente interpreta al interés amoroso del personaje de Elgort, Maria: "Hicimos la película hace más de dos años y medio y han cambiado muchas cosas en público, y también en privado. Sólo esperas que las personas implicadas estén bien, que se les pregunte de forma respetuosa y que se les dé la oportunidad de responder por sí mismas".

Por otro lado, ha sido la veterana actriz Rita Moreno quien se ha mojado un poco más: "Creo que habría sido absolutamente horrendo y equivocado que alguien tomara partido en ese asunto. No me corresponde a mí hacer esos juicios", comentaba la actriz que en esta nueva versión no da vida a Anita sino a Valentina, la gran protectora de Tony (Elgort).

Incluso Ariana DeBose, quien da vida a la Anita de esta versión, también compartió su opinión al respecto: "Nadie sabe realmente lo que pasa por la cabeza de nadie. Solo las personas que estuvieron involucradas en esa situación saben lo que realmente ocurrió", añadía la actriz. El protagonista es el único que no ha vuelto a hacer declaraciones al respecto, después de que en su día ya dejase claro que "nunca ha agredido ni agrediría a nadie sexualmente" y que todo fue "una relación breve, legal y totalmente consentida". Mientras la película de Spielberg siegue encandilando a los espectadores en el cine, fuera de él sigue la polémica.

