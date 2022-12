"Quiero hacer algunas de las cosas que no he hecho", así responde Harrison Ford a su entrada en Marvel

Indiana Jones, Han Solo, Rick Deckard y un buen puñado más de personajes en películas que no tuvieron secuelas o una posterior franquicia. Harrison Ford se ha ganado a pulso ser una de las más grandes estrellas del cine de todos los tiempos, y a sus 80 años todavía está más que solicitado. Pero ahora, no se trata de renovarse o morir, sino de afrontar un nuevo reto en el "género" que hoy en día triunfa en los cines de todo el mundo, el de los superhéroes... de Marvel.

El pasado mes de octubre nos enterábamos de que Ford había aceptado interpretar, para Thunderbolts y Capitán América: New World Order, el rol del General Ross, militar de alto rango que llegaría a ser, en el UCM, Secretario de Estado de los Estados Unidos. Responsable del proyecto científico militar que acabaría transformando al doctor Banner en Hulk (y a Emil Blonsky en Abominación), y en su cargo como político también llegó a hostigar a los mismísimos Vengadores.

De manera que Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross no será precisamente uno de los papeles de héroe o buenazo a los que nos tiene acostumbrado. Y también es inevitable que los medios le pregunten por su entrada en el UCM. Así ha sido, por ejemplo, durante la promoción de la serie 1923 de Paramount, precuela de Yellowstone, en una entrevista para el podcast de The Playlist. Y la respuesta del actor fue tan cristalina como breve: "Mira, he hecho un montón de cosas. Ahora quiero hacer algunas de las cosas que no había hecho".

Sabiendo además que el susodicho General Ross se convertiría posteriormente en el temible y Hulk Rojo, uno de los villanos de Marvel, y teniendo en cuenta que Ford a lo largo de su carrera, y por muchas historias de fantasía, aventuras y ciencia-ficción en las que haya participado, nunca ha debido interpretar recurriendo al CGI, el periodista Mike DeAngelo también le preguntó si con su nuevo papel se animaría a ponerse el traje de la captura de movimientos por ordenador. Pero, en este punto, la estrella se plantó. Declinó cualquier respuesta, o posible spoiler sobre el personaje.

Sam Elliott encarnó a Ross en la película de Hulk de 2003, sin embargo fue William Hurt, lamentablemente fallecido en marzo, quien lo interpretó en más ocasiones, en cinco películas, desde The Incredible Hulk de 2008 a Viuda negra de 2021.

Y si para ver Capitán América: New World Order, dirigida por Julius Onah y protagonizada por Anthony Mackie (con su Falcon ascendiendo a "Capi"), aún deberemos esperar bastante, hasta mayo de 2024, y Thunderbolts dirigida por Jake Schreier, y con Florence Pugh, David Harbour o Sebastian Stan en el reparto, hasta junio también de 2024, para tener de nuevo la oportunidad de volver a disfrutar, por quinta vez, de Harrison Ford con la fedora y el látigo en mano, hará falta algo menos de tiempo. Será el 30 de junio del año que viene con Indiana Jones y el dial del destino.

