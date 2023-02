¿Quienes son 'The Authority'? Este es el proyecto más peligroso de James Gunn para DC

¿Te imaginas que, en lugar de una serie de culto, The Boys fuese una película con presupuesto de blockbuster? Seguro que a James Gunn se le ha pasado esa idea por la cabeza, ya que uno de sus proyectos para DC apuesta también por una deconstrucción ultraviolenta del género de superhéroes. Hablamos de The Authority, un filme que el jefazo del estudio ha descrito como "una de sus pasiones" y que puede llegar mucho más lejos que los sueños más intensos de Zack Snyder.

Aunque todavía no tiene director o reparto (menos aún fecha de estreno), Gunn asegura que este supergrupo de moralidad dudosa cuya colección apareció en 1999 camina a buen ritmo hacia la pantalla. "He estado trabajando duro con los guionistas y estamos empezando a darle forma a la historia", explica, asegurando que la cinta nos presentará "un tipo muy diferente de historia de superhéroes".

Si Gunn se sale con la suya, The Authority puede ser uno de los mayores golpes de efecto de la renacida DC. Y también el salto al cine de una forma de entender los superhéroes que triunfó a lo grande durante el cambio de siglo, y que ahora (para bien o para mal) está mucho menos presente en las viñetas, aunque su influencia siga coleando.

Creado por el guionista Warren Ellis en 1996, el supergrupo estrenó su propio título en 1999, ganándose el amor de los lectores más edgy gracias a su propensión a transgredir límites. Por ejemplo, la presencia de personajes abiertamente LGTB en el reparto, su disposición a jugar con los clichés del género o el hecho de que sus presuntos héroes fueran unos grandísimos bastardos que no se arrugaban ante la violencia extrema.

"Tienen buenas intenciones, pero creen que el mundo está podrido y la única forma de arreglarlo es tomar el mando", explicó James Gunn al anunciar el proyecto. "Si eso conlleva matar gente, asesinar jefes de estado o cambiar gobiernos, ellos lo harán con tal de construir un mundo mejor".

Antihéroes del cambio de siglo

Gunn señaló también que los miembros de la Autoridad son "moralmente grises". Algo que apunta a los orígenes del equipo, fruto de una era en la que los creadores y los lectores estaban hartos de personajes intachables que defendían el orden establecido. Siguiendo las huellas de Frank Miller, Alan Moore y otros grandes, los cómics más punteros del cambio de siglo apostaban por los antihéroes y los dilemas irresolubles como forma de sacar al género de su modorra.

Esto suena muy bonito, pero es solo una cara de la moneda. Aunque sus derechos pertenezcan ahora a DC, The Authority nació en el seno de Wildstorm, la editorial indie creada por el dibujante Jim Lee. Y, como solía pasar entonces con los sellos independientes, sus números ofrecían al lector aquello que las majors no osaban entregarle: sexo, sangre y palabrotas. Justo lo necesario para que un adolescente se viniese arriba comentando el último número en el IRC.

Imagen de 'The Authority'. DC

Así las cosas, la Autoridad acabó ganándose el mote de "anti-Liga de la Justicia", no sin razón. Por ejemplo, sus personajes estrella eran sendas parodias de Superman y Batman, en la forma de Apollo (un cachitas de gimnasio tan bueno que parecía tonto) y Midnighter (un psicópata aficionado a arrancar espinas dorsales de cuajo). Las cuales, para colmo, formaban una de las primeras parejas gays jamás vistas en un tebeo de héroes en pijama.

Asimismo, el equipo contaba con otras tantas deconstrucciones de Iron Man (Ingeniero), Hawkgirl (Swift) y el Doctor Strange (esto... Doctor). Todos ellos con severos problemas de control de la ira, egocentrismo y drogadicción. Frente a estos dechados de virtudes, figuras como la líder del grupo, Jenny Sparks, y el hechicero urbano Jack Hawksmoor resultaban hasta normales, por mucho que se ajustasen al cliché de antihéroe tan habitual en el cómic de los 90 y los dosmiles.

Con semejantes mimbres, la Autoridad pasaba por el mundo como el caballo de Atila, dejando una estela de ciudades arrasadas y civiles espachurrados. Algo debido a su falta de escrúpulos, y también a que su lista de enemigos incluía a personajes aún peores que ellos. En dicha lista, por cierto, llegaron a figurar el mismísimo Dios, unos tales Americanos sospechosamente parecidos a los Vengadores de Marvel... y, aunque de aquella manera, cierto kryptoniano vestido de azul.

Dándose de leches con Superman

Aunque Wildstorm fue absorbida por DC en 1999, la Autoridad no se integró nunca del todo dentro de la continuidad mainstream de la editorial. Ahora bien, los crossovers no han faltado, ya fueran estos oficiales (los dos encontronazos entre el grupo y Lobo que tuvieron lugar en 2004 y 2005) o extraoficiales.

De hecho, una de las historias más recordadas de The Authority no es tal, sino una parodia en la que Superman les daba las del pulpo. Su título fue ¿Qué tiene de divertido la Verdad, la Justicia y el estilo de vida americano? (2001) y en ella Joe Kelly, el futuro creador de Ben 10, enfrentaba al Hombre de Acero con un grupo de truculentos antihéroes llamado 'la Élite'. Se podía decir más alto, pero no más claro.

El cómic resultó tan popular que tuvo una adaptación animada (Superman contra La Élite, 2012). Además, algunos de sus personajes como Manchester Black (una fusión nada disimulada de Jenny Sparks y Jack Hawksmoor, dos miembros de la Autoridad) han reaparecido como villanos en otras historias de 'Supes'.

En 2021, además, el guionista Grant Morrison escribió Superman y Authority, un crossover que (para mayor mosqueo) ponía al grupo original cara a cara con sus parodias en el tebeo de Joe Kelly, y que se vio prolongado en la serie regular del personaje. Todo esto, por resumir, significa que la posibilidad de un encuentro en pantalla grande entre la Autoridad y los personajes mainstream de DC no resulta descabellada.

¿Se atreverá James Gunn a llegar a tanto? ¿Será su visión de The Authority una deconstrucción de lo que ya era, en las viñetas, un conjunto de arquetipos puestos del revés? De momento, la idea de ver a Apollo, Midnighter y compañía protagonizando su propio filme resulta tan estimulante como inquietante: como los fans de DC saben de sobra, las palabras 'oscuro' y 'adulto' pueden ser una receta para el desastre.

