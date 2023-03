El pasado 24 de enero, la lista de nominados de la 95ª edición de los Oscar, que se celebrará el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, nos dejaba con algunos obvios candidatos, pero también con alguna que otra sorpresa pues, a esperados títulos como Todo a la vez en todas partes (11 nominaciones) y Los Fabelman (7 nominaciones), se unían películas como la alemana Sin novedad en el frente (9 nominaciones) o el blockbuster Top Gun: Maverick (7 nominaciones).

En la categoría de mejor actor protagonista, a esperados nombres como Austin Butler (Elvis) o Brendan Fraser (La ballena (The Whale)) se unía la sorprendente y merecidísima nominación de Paul Mescal (Aftersun), quien se disputará la ansiada estatuilla junto a Colin Ferrell (Almas en pena de Inisherin) y Bill Nighy (Living). A continuación, te contamos quiénes son los nominados a mejor actor protagonista de este año.

Austin Butler ('Elvis')

Como muchos de su generación, el actor inició su trayectoria profesional con Nickelodeon y Disney Channel, apareciendo en episodios de las series más famosas de los 2000 como Drake & Josh, Hannah Montana, Zoey 101, iCarly o Los Magos de Waverly Place. Paralelamente, comenzó a actuar en películas como Pequeños invasores (2009) y se hizo más conocido tras protagonizar la secuela de High School Musical, La fabulosa aventura de Sharpay (2011), junto a Ashley Tisdale.

Tras aparecer en otras producciones como Cambiadas al nacer o CSI: Nueva York, consiguió su primer papel principal en una serie con The Carrie Diaries, la precuela de Sexo en Nueva York en la que interpretaba al interés amoroso de Carrie y, más tarde, protagonizó también Las crónicas de Shannara.

En el mundo cinematográfico, continuó actuando en películas como Yoga Hosers (2016) junto a Jonnhy Depp o Los muertos no mueren (2019). Ese mismo año apareció en Érase una vez en Hollywood y, 3 años más tarde, nos sorprendió con su interpretación de Elvis, por la que se ha hecho con el Globo de Oro a mejor actor. Este año, podremos verlo en Dune: parte 2 de Denis Villeneuve.

Colin Farrell ('Almas en pena de Inisherin')

Inició su carrera en 1995 con algunos trabajos no acreditados y consiguió su primer éxito en el 2000 con Tigerland, película que le valió los galardones de la Boston Society Film Critics y el London Film Critics Circle a mejor actor. A partir de entonces, el actor irlandés fue acumulando premios y nominaciones gracias a sus trabajos en películas como La guerra de Hart (2002), Minority Report (2002), S.W.A.T. (2003), Intermission (2003) o Corrupción en Miami (2006).

En 2008 consiguió el Globo de Oro a mejor actor de comedia por Escondidos en Brujas, dirigida por Martin McDonagh y protagonizada junto a Brendan Gleeson, con los que repite este año gracias a Almas en pena de Inisherin. Por aquella época trabajó con grandes nombres del cine como Woody Allen y Ewan McGregor en El sueño de Casandra (2007) o Jude Law y Johnny Depp en El imaginario del Doctor Parnassus (2009). Recientemente, le hemos visto interpretar a Pingüino en The Batman (2022).

En el mundo de las series, comenzó en 1998 con Ballykissangel, en 2005 hizo una aparición en la temporada 4 de Scrubs y, 10 años más tarde, en 2015, le vimos dar vida a Ray Velcoro en 8 episodios de True Detective. Su última aparición en series fue en The North Water en 2021.

Colin Farrell en el Nominees Luncheon 2023 Gilbert Flores / Getty Images

Brendan Fraser ('La ballena (The Whale)')

En 1992, un joven Brendan Fraser consiguió su primera nominación al actor más prometedor por la Asociación de Críticos de Cine de Chicago gracias a sus actuaciones en El hombre de California y School Ties pero, sin duda, su primer gran éxito llegó en 1997 con George de la Jungla. A partir de entonces, se convirtió en el actor que marcó a toda una generación.

Dioses y Monstruos (1998), la saga de La momia (1999-2008) y Al diablo con el diablo (2000) fueron algunos de sus grandes éxitos durante aquella época hasta que, en 2004, el rodaje de Crash lo catapultó a la lista de premios, consiguiendo hasta 5 galardones por su interpretación de Rick Cabot.

Muchos hablan de su gran resurgir gracias al personaje de Charlie en la película que le ha valido la nominación al Oscar y el SAG Award a mejor actor este año, pero lo cierto es que el actor nunca dejó de trabajar pues, durante aquella época, también apareció en series de televisión como Scrubs y, más recientemente, le hemos visto en The Affair, Titans o Doom Patrol.

Paul Mescal ('Aftersun')

Su nominación al Oscar fue una sorpresa muy merecida. A sus 27 años, Mescal no tiene una filmografía muy extensa, pero eso no evitó que le diésemos en 2020 el título de 'el nuevo novio de la TV' por su papel en la serie Normal People, la adaptación de la novela homónima de Sally Rooney sobre la historia de amor juvenil entre Marianne y Connell con la que lo conocimos y que le valió una nominación al Emmy. Del mismo año fue su otro gran papel en televisión con The Deceived.

En cuanto a su incursión en el cine, son pocos los títulos en los que el actor ha trabajado. Su primer gran papel fue en 2021 para La hija oscura, película dramática dirigida por Maggie Gyllenhaal basada en la novela homónima de Elena Ferrante y protagonizada por Olivia Colman y Dakota Johnson. El segundo es Aftersun, filme sobre la memoria dirigido por Charlotte Wells en el que el intérprete da vida a un joven padre durante unas vacaciones con su hija de 11 años.

Además, el intérprete cuenta con un gran recorrido sobre las tablas, siendo su primer trabajo como actor profesional la obra El gran Gatsby en el Gate Theatre de Dublín, en la que interpretó a Jay Gatsby. Recientemente, ha protagonizado Un tranvía llamado deseo en el Almeida Theatre de Londres y ha aparecido en las películas God's Creatures (2022) y Carmen (2022).

Paul Mescal en el Nominees Luncheon 2023 Gilbert Flores / Getty Images

Bill Nighy ('Living')

Comenzó en 1976 apareciendo esporádicamente en series de televisión, en 1981 rodó su primera película y, casi 40 años después, es conocido por ser uno de los villanos por excelencia de Hollywood por sus papeles antagónicos de Viktor en Underworld, Davy Jones en Piratas del Caribe o el General Fallon en Jack el cazagigantes.

En el ámbito de la televisión, su primer gran papel llegó en 1991 con el personaje de Mark Carleton en The Men's Room y, años más tarde, ha conseguido diversas nominaciones y premios (entre ellos un Globo de Oro, un BAFTA y dos Premios Satellite) por sus trabajos en The Lost Prince, State of Play, La hija de Gideon, La chica del café y Page Eight.

Su primera nominación a una película llegó de la mano de los Premios Satellite en 1999 por la comedia Siempre locos, a la que le siguió un BAFTA a mejor actor de reparto por Love Actually (2003) y una nominación a los Premios Feroz y la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por La librería (2017).

Otros filmes en los que ha aparecido son G-Force (2009), Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 1 (2010), Una cuestión de tiempo (2013) o, más recientemente, Pokémon: Detecitve Pikachu (2019), Emma (2020) y la que le ha valido la nominación al Oscar, Living (2022). También ha prestado su voz en producciones como Rango (2011) o Arthur Christmas (2011).

Bill Nighy en el Nominees Luncheon 2023 Gilbert Flores / Getty Images

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.