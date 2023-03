Quiénes son los nominados a mejor actor de reparto en los Premios Oscar 2023

El próximo 12 de marzo se celebrará la 95ª edición de los Oscar, presentada por Jimmy Kimmel en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El 24 de enero, conocimos la lista entera de nominados, con Todo a la vez en todas partes como gran favorita con 11 nominaciones, seguida de la alemana Sin novedad en el frente y la irlandesa Almas en pena de Inisherin, con 9 nominaciones cada una.

Si en la lista de nominadas a mejor actriz de reparto destacaba la presencia de Todo a la vez en todas partes, en la categoría masculina -además de la producción de los Daniels, que también compite en esta lista- lo hace Almas en pena de Inisherin con dos actores disputándose la estatuilla de este año. A estos dos filmes nominados a mejor película, se unen los intérpretes de Los Fabelman y Causeway para competir por el ansiado galardón.

A continuación, te contamos quiénes son los nominados a mejor actor de reparto de la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Judd Hirsch ('Los Fabelman')

A sus 87 años, la película de Steven Spielberg le ha valido su segunda nominación al Oscar por su papel de Boris Schildkraut, el tío anciano de la familia de los Fabelman. Empezó su recorrido en la industria cinematográfica en 1971 con títulos no acreditados, pero no fue hasta una década más tarde, en 1980, cuando consiguió sus dos primeras nominaciones, al Oscar y al Globo de Oro, por su trabajo en Gente corriente.

A su lista de premios se suman un Emmy a mejor actor de serie de comedia por Taxi (1983), dos Tony, uno a mejor actor principal en una obra de teatro por I'm Not Rappaport (1986) y otro por Conversations with My Father (1992), y hasta 4 nominaciones a los Globos de Oro, de las que ganó una a mejor actor de serie de televisión por Dear John (1989).

Otras películas en las que ha aparecido son Día de la independencia (1996) y su secuela, Independence Day: contraataque (2016), Una mente maravillosa (2001) y Sharknado 2.

Brendan Gleeson ('Almas en pena de Inisherin')

Braveheart (1995), Gangs of New York (2002), Troya (2004) o la saga de Harry Potter son algunos de los trabajos que el actor lleva a sus espaldas. Nacido en Dublín en 1955, su primer gran papel llegó con The Field (1990), trabajo que lo introdujo en el mundo hollywoodiense. Entonces llegó el personaje de Hamish, mano derecha de William Wallace (Mel Gibson) en Braveheart, para hacerle definitivamente un hueco en la industria cinematográfica.

En 1998 protagonizó The General, por la que recibió muy buenas críticas y, desde entonces, ha trabajado en proyectos como Misión: Imposible II (2000), A. I. Inteligencia artificial (2001), Cold Mountain (2003) o Escondidos en Brujas (2008), donde ya trabajó junto a Colin Farrell y bajo la dirección de Martin McDonagh. Almas en pena de Inisherin se ha convertido así en el reencuentro de este trío cinematográfico.

En cuanto a nominaciones y premios, ha ganado un premio Satellite y un Emmy por la serie Into de Storm y ha estado nominado dos veces a los BAFTA y tres veces a los Globos de Oro por Escondidos en Brujas, Into the Storm y The Guard.

Barry Keoghan ('Almas en pena de Inisherin')

El filme de McDonagh cuenta con impecables actuaciones, y prueba de ello es que, no solo está Farrell nominado a mejor actor protagonista, sino que, junto a Brendan Gleeson, Barry Keoghan también se disputa la estatuilla a mejor actor de reparto. El irlandés de 30 años inició su carrera en 2011 tanto en el cine como en la televisión y, 5 años después, consiguió su primera nominación a mejor actor en los Irish Film and Television Awards por Mammal.

Un año después, se llevó su primer galardón a Artista del Año en el Dublin Film Critics' Circle por su actuación en El asesinato de un Ciervo Sagrado. Del mismo año, en 2017, fue su participación en Dunkerque de Christopher Nolan y, en 2018, volvió a triunfar con American Animals, por la que se llevó hasta 6 nominaciones y dos premios a mejor actor de reparto en los Choltrudis Awards y los Irish Film and Television Awards.

En 2019 estuvo nominado a estrella emergente en los BAFTA y, recientemente, hemos podido verlo en Eternals (2021) y The Batman (2022).

Brian Tyree Henry ('Causeway')

Comenzó su carrera en 2009, en televisión, apareciendo en episodios de series como Ley y orden, The Good Wife o Boardwalk Empire, hasta que llegó su gran oportunidad en 2016 con Atlanta, por la que estuvo nominado a los MTV Movie & TV Awards. En 2017, apareció en un capítulo de This is Us como el primo de William, trabajo que le valió una nominación al Emmy.

Fue por esa época, en 2015, cuando se estrenó en el cine con Puerto Ricans in Paris y, desde entonces, ha aparecido en películas como Joker (2019), Godzilla vs. Kong (2021), La mujer de la ventana (2021) o Bullet Train (2022). En 2021 dio vida a Phastos en Eternals, protagonizando el primer beso homosexual del MCU junto a Haaz Sleiman.

En Causeway, película con la que ha conseguido su primera nominación al Oscar, actúa junto a Jennifer Lawrence para narrar la historia de una soldado estadounidense que, tras ser herida en combate, vuelve a su casa de Nueva Orleans para recuperarse.

Ke Huy Quan ('Todo a la vez en todas partes')

Se disputa junto a Brendan Fraser el título a la historia más entrañable de esta edición de los Oscar. El actor survietnamita-estadounidense participó de niño en dos superproducciones de los 80, Indiana Jones y el templo maldito (1984) y Los Goonies (1985), hasta que la falta de oportunidades le obligó a alejarse de la actuación. A sus 51 años, resurgió gracias a su papel en Todo a la vez en todas partes y, ahora, es uno de los favoritos para llevarse el galardón a mejor actor de reparto.

Antes de alejarse de las cámaras, el actor participó en películas como Breathing Fire (1991), El hombre de California (1992) o Second Time Around (2002) y, un año antes de aparecer en la película de los Daniels, volvió a la pantalla con Finding 'Ohana (2021).

Tras años luchando por hacerse un hueco en la industria, Ke Huy Quan aprovechó su discurso de agradecimiento tras ganar el Globo de Oro este año para agradecer a Steven Spielberg que lo descubriese cuando tan solo era un niño y, su antiguo compañero de reparto, Harrison Ford, no dudó en celebrar su triunfo tras conocer la nominación al Oscar de su amigo.

