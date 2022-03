Quiénes son las presentadoras de los premios Oscar 2022

La 94ª edición de los premios Oscar supone el regreso a una aparente normalidad en la industria cinematográfica, después de varios años de graves contratiempos por la pandemia de covid. El Dolby Theatre de Los Ángeles (EE UU) volverá a recibir a las estrellas del momento en una alfombra roja en un año que también habrá cambios en la ceremonia, como la reducción de las categorías emitidas en directo y el regreso de presentadores a la gala.

Presentadoras fijas: Schumer, Hall y Sykes

Después de varios años sin presentadores fijos después de los problemas sucedidos entre la Academia de Hollywood y Kevin Hart, así como la dificultad de celebrar una ceremonia con las salas de cine cerradas en plena pandemia, la organización ha decidido apostar por la comedia y el talento femenino. Las actrices, presentadoras y cómicas Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes se posicionarán así como las caras visibles, que serán encargadas de conducir tres segmentos de la gala diferentes.

Las estrellas que entregarán premios

Como viene siendo habitual, las estatuillas doradas serán entregadas por algunos de los grandes actores y actrices del momento. Entre estos encontramos a actores como Jennifer Garner, Jamie Lee Curtis, Elliot Page, Woody Harrelson, Jake Gyllenhaal, Jason Momoa o Samuel L. Jackson, entre los que se cuelan también los cantantes H.E.R. y Shawn Mendes, entre otros.

La gala tendrá lugar el próximo 28 de marzo y también contará con la presencia de los cantantes Beyoncé, Billie Eilish y Sebastián Yatra en actuaciones musicales estelares.

La exmiembro de Destiny's Child y la joven cantautora participarán interpretando dos temas nominados a mejor canción original: Be Alive, de El método Williams, y No Time to Die, compuesta por Eilish y su hermano Finneas (que también subirá al escenario) para Sin tiempo para morir. Asimismo, Sebastián Yatra se encargará de Dos oruguitas (Encanto) y Reba McIntire de Somehow You Do (4 días), también nominadas.

