Quiénes son las nominadas a mejor actriz protagonista en los Premios Oscar 2023

El pasado 24 de enero, el anuncio de los nominados a la 95ª edición de los Oscar, evento presentado por Jimmy Kimmel que se celebrará el próximo 12 de marzo, dio como claro favorito al filme de los Daniels, Todo a la vez en todas partes, con un total de 11 nominaciones. Le siguieron la alemana Sin novedad en el frente y la irlandesa Almas en pena de Inisherin, con 9 nominaciones cada una.

Entre las nominadas a mejor actriz protagonista, llegaron los esperados nombres de Michelle Yeoh, Ana de Armas y Cate Blanchett, a las que se unieron las actrices de Los Fabelman y To Leslie (no sin cierta polémica) para disputarse la estatuilla dorada en el Dolby Theatre de Los Ángeles. A continuación, te contamos quiénes son las nominadas a mejor actriz protagonista de este año.

Cate Blanchett ('TÁR')

Se ganó la admiración y el cariño de los fans del cine de fantasía y el reconocimiento internacional gracias a su actuación como la elfa Galadriel en la trilogía de El señor de los Anillos aunque, antes del estreno en 2001 de La Comunidad del Anillo, la industria cinematográfica ya había visto en ella a una gran actriz.

Tras iniciarse en el cine en 1996 con Parklands, Blanchett se hizo con el Globo de Oro y el BAFTA a mejor actriz por su papel de Isabel I de Inglaterra en Elizabeth (1998) y, actualmente, puede presumir de ser de las pocas actrices que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria con dos Óscar, cuatro Globos de Oro, tres BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores.

Entre los títulos que le valieron el reconocimiento de la industria cinematográfica encontramos El aviador (2004), I'm not there (2007) y Blue Jasmine (2013). Además, también ha consiguió nominaciones a los Emmy por su papel en la serie Mrs. America en 2020 y una nominación a los Premios Tony a mejor actriz principal por la obra de teatro The President (2017). En 2022, recibió el Goya Internacional.

Otras películas en las que ha aparecido son El talento de Mr. Ripley (1999), Diario de un escándalo (2006), Babel (2006), El curioso caso de Benjamin Button (2008), Carol (2015), Thor: Ragnarok (2017), Ocean's 8 (2018), Where'd You Go, Bernadette (2019) y, más recientemente, No mires arriba (2021), El callejón de las almas perdidas (2021) y TÁR, donde da vida a Lydia Tár, una compositora que se enfrenta a uno de los momentos más importantes de su carrera.

Asimismo, Blanchett ha trabajado como actriz de doblaje para filmes como Cómo entrenar a tu dragón 2 (2014), Mowgli: La leyenda de la selva (2018) y Pinocho de Guillermo del Toro (2022), cinta que también cuenta con una nominación a mejor película de animación.

Cate Blanchett en el Nominees Luncheon 2023 Gilbert Flores / Getty Images

Michelle Williams ('Los Fabelman')

Saltó a la fama en 1998 con la serie Dawson crece y, dos años después de su finalización en 2003, su actuación en la película Brokeback Mountain le valió sus primeras nominaciones a mejor actriz de reparto al Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores (al que ya había estado nominada en 2003 por The Station Agent).

Entre sus trabajos más alabados por la crítica encontramos Blue Valentine (2010), Mi semana con Marilyn (por la que ganó su primer Globo de Oro en 2011), Manchester frente al mar (2016) y Todo el dinero del mundo (2017). En televisión, también vio premiada su participación en la serie Fosse/Verdon con un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores.

Otros títulos de su filmografía incluyen Shutter Island (2010), Suite française (2014), El gran showman (2017), Venom (2018) y Los Fabelman, película semi autobiográfica de Steven Spielberg por la que la actriz recibe su quinta nominación al Oscar.

Michelle Williams en el Nominees Luncheon 2023 Gilbert Flores / Getty Images

Andrea Riseborouh ('To Leslie')

Son muchos los títulos en los que ha trabajado desde sus inicios en 2005, pero pocas las veces que ha sido nominada en la temporada de premios. Este año, lo que debería haber sido una celebración por ser la primera vez que la actriz opta al Oscar, se ha convertido en una experiencia agridulce para la intérprete británica tras las críticas recibidas por la campaña (¿ilegal?) que resultó en su nominación.

Empezó en el teatro en 2001, aunque rápidamente se pasó a la televisión en 2005, donde la hemos podido ver en series como Bloodline, National Treasure, Black Mirror, Waco, Zero, Zero, Zero o Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley, por la que fue nominada al BAFTA a mejor actriz de televisión en 2009.

Por esa misma época, también comenzó a aparecer en el cine con su primera película Venus (2006), Happy: un cuento sobre la felicidad (2008) o Nunca me abandones (2010) hasta que, en 2013, fue nominada al BAFTA a la Estrella Emergente.

Entre los títulos de su filmografía se encuentran Oblivion (2013), Birdman (por la que ganó el Premio del Sindicato de Actores a mejor reparto en 2014), Amsterdam (2022), Matilda: el musical (2022) y To Leslie (2022), película basada en hechos reales que narra la historia de una mujer que acabó en la ruina tras gastarse todo el dinero ganado en la lotería.

Andrea Riseborough en la presentación de 'Matilda: el musical' en Nueva York Dia Dipasupil / Getty Images

Ana de Armas ('Blonde')

Fue una sorpresa cuando aquella actriz a la que conocimos gracias a El internado reapareció junto a Ryan Gosling para protagonizar la nueva película de Blade Runner 2049 (2017), dejando claro que la cubana había llegado a Hollywood para quedarse.

Desde entonces, la hemos visto brillar en películas como Puñales por la espalda (por la que obtuvo una nominación al Globo de Oro a mejor actriz de comedia en 2019), como chica Bond en Sin tiempo para morir (2021) y como la icónica Marilyn Monroe en Blonde (2022), biopic que le ha valido grandes críticas a pesar de la polémica que ha despertado la visión de su director, Andrew Dominik.

Antes de su gran salto a la fama, mientras rodaba la serie que la situó en el mapa español, la actriz apareció en la película Mentiras y gordas (2009). Mientras estudiaba inglés en Estados Unidos, prestó su voz para el doblaje español de Gru: mi villano favorito (2010) y apareció en la serie Hispania junto a Lluís Homar. En 2015, empezó en Hollywood con papeles para filmes como Knock Knock (2015), Exposed (2016) o War Dogs (2016), y el resto es historia.

Michelle Yeoh ('Todo a la vez en todas partes')

Con estudios de ballet desde los 4 años, la actriz malaya iba para bailarina profesional hasta que una lesión en la columna la obligó a retirarse. Tras aparecer en un anuncio de televisión con Jackie Chan, consiguió introducirse en el mundo cinematográfico con filmes como Yes, Madam! (1985) o Magnificent Warriors (1987). Después de su divorcio, decidió volver al cine en 1992 y, cinco años más tarde, consiguió la fama internacional gracias a su participación en El mañana nunca muere (1997).

Desde entonces, ha aparecido en películas como Tigre y dragón (filme que le valió una nominación al BAFTA en el 2000), Memorias de una Geisha (2005), Sunshine (2007), La momia: la tumba del emperador Dragón (2008) o, recientemente, Avatar 2: El sentido del agua (2022), donde interpreta a la Dr. Karina Mogue. También la hemos podido ver en el MCU, con papeles en la escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) y en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021).

En la televisión, ha aparecido en series como Strike Back: Legacy y Marco Polo, aunque sus grandes papeles los encontramos en Star Trek: Discovery como la Capitana Philippa Georgiou y en The Witcher: Blood Origin, la precuela de The Witcher. Ahora, opta al Oscar por Todo a la vez en todas partes, la película favorita de esta temporada de premios.

