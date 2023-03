Entre nombres esperados y alguna sorpresa entre medio, el pasado 24 de enero, el anuncio de las nominadas a mejor actriz protagonista en la 95ª edición de los Oscar, evento que se celebrará el próximo 12 de marzo, acaparó los titulares con nombres como Ana de Armas, Cate Blanchett o Michelle Yeoh entre las favoritas para llevarse la estatuilla. Pero la lista de nominadas a mejor actriz de reparto no se queda atrás.

Desde las películas favoritas de este año como Todo a la vez en todas partes (11 nominaciones) o Almas en pena de Inisherin (9 nominaciones), hasta el MCU o la película que ha supuesto el renacer de Brendan Fraser, todas ellas cuentan con un gran trabajo por parte de sus actrices que les ha valido una nominación a los premios de la Academia de Hollywood de este año. A continuación, te contamos quiénes son las nominadas a mejor actriz de reparto.

Angela Bassett ('Black Panther: Wakanda Forever')

Su primera nominación al Oscar le llegó en 1994 por su interpretación de Tina Turner en el biopic What's Love Got To Do With It (por la que ganó su primer Globo de Oro), aunque anteriormente ya había trabajado en películas como Ciudad de esperanza (1991) o Malcolm X (1992).

En 1996, consiguió una nominación al Emmy a mejor actuación en serie infantil por Storytime y, desde entonces, no ha parado de acumular nominaciones a estos premios a la excelencia en la programación televisiva estadounidense por sus trabajos en la miniserie American Horror Story y en las comedias Master of None y A Black Lady Sketch Show, entre otros.

Tras aparecer en filmes como Sr. y Sra. Smith (2005), Objetivo: La Casa Blanca (2013), Mission: Imposible - Fallout (2018) o las películas del MCU, siendo la de Black Panther: Wakanda Forever la que le ha valido la nominación al Oscar y el premio a mejor actriz de reparto en los Globos de Oro y los SAG Awards, próximamente podremos verla en Damsel, la nueva película de Netflix con Millie Bobby Brown.

Hong Chau ('La ballena (The Whale)')

Empezó en el mundo de la actuación en 2006 y, aunque tuvo apariciones esporádicas en series como Cómo conocí a vuestra madre o NCIS, su primer gran papel lo consiguió en 2011 para la serie Treme y, más tarde, en 2017, volvimos a verla interpretando a Jackie en Big Little Lies. Un año después, protagonizó las producciones de Homecoming y Watchmen y, próximamente, volveremos a verla en una serie de televisión gracias a The Night Agent.

Su carrera en el cine empezó mucho más tarde con la película Puro vicio (2014) y, unos años más tarde, recibió grandes reconocimientos por sus actuaciones en Una vida a lo grande (2017) y El verano de Cody (2019). Antes de verla en el papel de mejor amiga de Charlie en La ballena (The Whale), pudimos disfrutar de su presencia en la película El menú (2022), en la que destacó al dar vida a la ayudante de cocina del personaje de Ralph Fiennes.

Hong Chau en el Nominees Luncheon 2023 Gilbert Flores / Getty Images

Kerry Condon ('Almas en pena de Inisherin')

Si eres fan del MCU y ves las películas en versión original, quizá te suene su voz, y es que la actriz irlandesa es la encargada de dar vida a la ayudante virtual de Iron man en Vengadores: La era de Ultrón (2015), Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017) y Vengadores: Infinity War (2018).

Su debut en el cine llegó en 1999 con la adaptación del Pulitzer de Frank McCourt dirigida por Alan Parker, Las cenizas de Ángela. Continuó su carrera junto a grandes estrellas del cine como Imelda Staunton en Mi vida como una rata (2000), Heath Ledger, Orlando Bloom y Naomi Watts en Ned Kelly (2003) o Morgan Freeman en Danny the Dog (2005). A su vez, también se introdujo en el mundo de las series con producciones como Roma y la dirigida por J.J. Abrams, Anatomy of Hope.

Recientemente, además de en la película de Martin McDonagh con la que ha ganado su primera nominación al Oscar, hemos podido disfrutar de su trabajo en la serie Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad.

Jamie Lee Curtis ('Todo a la vez en todas partes')

Esta es su primera nominación al Oscar, aunque la actriz y productora lleva desde 1977, cuando estrenó su primera película, Halloween, deleitándonos con sus trabajos. De su larga filmografía, además de destacar su participación en dicha saga como Laurie Strode, resalta su participación en películas de comedia como Un pez llamado Wanda (1988), Mentiras arriesgadas (1994) o Ponte en mi lugar (2003). Todas ellas resultaron en nominaciones a los Globos de Oro por su actuación.

Curtis también cuenta con una larga lista de títulos en televisión con apariciones esporádicas en series como Los ángeles de Charlie, Vacaciones en el mar o Buck Rogers en el siglo XXV. En 1990, ganó el Globo de Oro por su trabajo en Anything But Love y, seis años más tarde, volvió a estar nominada por The Heidi Chronicles. Asimismo, en 1998, optó al Emmy por Nicholas' Gift.

En la década de 2010, la actriz apareció en episodios de NCIS y New Girl y, en 2015, protagonizó la serie de comedia Scream Queens. Recientemente, la hemos podido ver en Archer y, en el cine, en la película Puñales por la espalda (2019).

Stephanie Hsu ('Todo a la vez en todas partes')

Inició su trayectoria profesional en 2010 con la película The Four-Faced Liar, aunque el resto de la década la dedicó a series de televisión. En 2013 y hasta 2015, participó en el reality Girl Code de la MTV y, en 2016, apareció en un episodio de Unbreakable Kimmy Schimdt. Su gran oportunidad llegó ese mismo año con el personaje de Joy Armstrong en The Path y, tres años más tarde, consiguió el rol recurrente de Mei Lin en La maravillosa Señora Maisel.

En 2020 volvió al cine con Asking for It, película a la que siguieron Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021) y la que le ha valido su primera nominación al Oscar, Todo a la vez en todas partes (2022). Sus futuros proyectos incluyen la nueva película de la productora Adele Lim, la serie Poker Face de Rian Johnson y Natasha Lyonne y la serie American Born Chinese, en la que volverá a reunirse con su madre en la ficción, Michelle Yeoh.

