Quiénes son Clara Galle y Julio Peña Fernández, los protagonistas de 'A través de mi ventana'

A través de mi ventana. De entre todos los proyectos que ha anunciado hoy Netflix España, quedaos con este porque promete convertirse en el nuevo fenómeno sin fronteras de la plataforma. Adaptación de superventas juvenil firmado por la venezolana Ariana Godoy, la película sigue a Raquel, quien lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino.

Pese a que la protagonista lo observa desde la distancia y no ha intercambiado una palabra con él, tiene claro que quiere conseguir que Ares se enamore de ella. Eso sí, no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma. Con esta premisa, no es de extrañar que la gente ya esté comparando el filme con otros éxitos del género como Tres metros sobre el cielo o After.

Netflix también ha desvelado que los actores encargados de interpretar a los protagonistas son Clara Galle y Julio Peña Fernández, que ya ruedan a las órdenes de Marçal Forés. ¿Que Quiénes son ellos? Te los presentamos.

Clara Galle

Clara Galle tiene, muy probablemente, la mejor bio que te puedas imaginar en su cuenta de Instagram: "Hola, me llamo Clara pero no necesito ninguna yema para molar un huevo". Imposible no caer rendidos ante esta pamplonesa que, según leemos en su perfil en Salvador Agency, además de actuar se ha formado en disciplinas como la gimnasia, la música y la danza. Por lo pronto, no la hemos podido ver en ninguna ficción, pero en los últimos dos años ha protagonizado varios spots publicitarios.

Otra de sus aficiones parece ser la pintura y tiene stories destacadas en las que muestra sus 'garabatos'. La actriz se ha mostrado entusiasmada por su papel de Raquel en A través de mi ventana, que supondrá su debut en pantalla, tal y como ha anunciado en Instagram.

Recopilamos algunos de sus mejores posts en la red fotográfica:

Julio Peña Fernández

El elegido para interpretar a Ares, el mujeriego que reniega del amor, ha sido este actor y cantante donostiarra criado en Madrid que, a sus 20 años, ya ha participado en varios musicales (Mamma Mía, Alicia en el país de las maravillas o Moulin Rouge, entre otros) y al que has podido ver en Acacias 38.

Sin embargo, si a un proyecto debe su apabullante número de seguidores en redes es a la ficción argentina de Disney Channel Latinoamérica BIA, en la que daba vida a Manuel Gutiérrez. En la continuación de esta ficción, BIA: Un mundo al revés, también lo hemos podido disfrutar como cantante recientemente.

Si queréis escucharlo más, podéis repasar sus covers en Instagram porque, de momento, le toca centrarse en Ares.

Te traemos algunos de sus posts en Instagram: