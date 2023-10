Jigsaw no está solo: todos los villanos de la saga 'Saw', ordenados

Entre los aspectos singulares de la saga Saw figura el hecho de que la historia se construyó en gran medida sobre flashbacks centrados en John Kramer (Tobin Bell) debido a que, con el cáncer avanzado, moría asesinado en la tercera entrega.

La narración ha ido avanzando con el foco en los continuadores de su legado y en las revelaciones acerca del pasado, reforzando lo juguetón de las sorpresas y las conexiones internas. Con motivo de la incorporación de Saw X al imaginario, repasamos quiénes son los colaboradores e imitadores de Jigsaw.

Zep (Michael Emerson, en 'Saw')

Michael Emerson, en 'Saw' (Lions Gate)

No puede considerarse un continuador de los planes de Jigsaw, si bien hay que incluirlo por la ayuda que presta a Kramer mientras aguarda su momento (el muerto que se levanta) en el juego destinado a Lawrence Gordon y a Adam en la película original. Enfermero en el hospital en el que el mencionado Gordon trata a Kramer, colabora de manera forzosa (observa a través de las cámaras y secuestra a la mujer y la hija de Gordon) porque Kramer lo ha envenenado y necesita el antídoto. Y para conseguirlo debe cumplir con las reglas.

En esta categoría hay que incluir también a Art (Justin Louis), abogado y viejo socio de Kramer. Sobrevive a la prueba de apertura de Saw IV (es el hombre con la boca cosida) pero su juego continúa al tener que vigilar (lleva un mecanismo en la espalda) al agente Matthews y al inspector Hoffman a la espera de que aparezca Rigg y comience la prueba final.

Amanda (Shawnee Smith, en 'Saw', 'Saw II', 'Saw III', 'Saw VI', 'Saw X')

Amanda, perturbando a la doctora en 'Saw III' (Lions Gate)

La primera ayudante/sucesora mostrada por la historia. Fue víctima de Jigsaw en la mítica secuencia de Saw con la trampa para osos en la boca. Logró sobrevivir y eso le cambió y tomó a Kramer como maestro y sentido de su vida, además de enamorarse de él. En Saw II aparece de nuevo como víctima y ella da a entender que se debe a un segundo castigo de Jigsaw por recaer, si bien su presencia forma parte del plan de fondo. Así se comprueba en el desenlace del filme, cuando encierra al agente Matthews en el escenario de la primera entrega.

En Saw III ayuda a Kramer y vigila, con gran recelo, a la doctora escogida para realizarle la operación craneal (de lo más bestia de la franquicia) que puede salvar la vida del enfermo. En el proceso se muestra muy alterada y molesta y Kramer le insiste en que se tranquilice. Parece que el juego se centra, en paralelo, en la especialista médica y en Jeff (que resulta ser el marido de esta), si bien el juego realmente estaba pensado para Amanda.

Como se revela, Kramer la pone a prueba porque le desagradan los asesinos y no le gustaba que sus trampas estuvieran ideadas para que la víctima muriera aunque luchara por sobrevivir y cumpliera las reglas. Le da una última oportunidad pero Amanda acaba con ella al disparar a la doctora, lo que acto seguido provoca que Jeff use su arma con la ayudante.

En la tercera se indica además que ya estaba presente en los preparativos del juego de la obra original. Aparece asimismo en Saw VI. En uno de los flashbacks se la ve recuperada junto a Kramer y Jill, su pareja, y en otro se explica que Amanda disparó a la doctora porque Hoffman la estaba chantajeando.

En un sobre con instrucciones (el que se ve que recibe en Saw III), el inspector le advierte de que si no mata a la doctora le contará a Kramer que ella acompañaba al drogadicto que de manera involuntaria provoca que Jill pierda el bebé. Por la ubicación cronológica del filme, Amanda vuelve en Saw X.

Hoffman (Costas Mandylor, en 'Saw III', 'Saw IV', 'Saw V', 'Saw VI' y 'Saw VII 3D')

El inspector Hoffman, importante en las secuelas de 'Saw' (Lions Gate)

Tiene una pequeña aparición en una escena del crimen en Saw III, si bien este inspector corrupto y asesino toma peso narrativo a partir de la cuarta entrega. Así lo resalta el contundente opening con la autopsia al cuerpo de Kramer y con la grabación destinada a él, la cual ya sugiere que es uno de los suyos. No obstante, el hecho de que aparezca retenido junto al agente Matthews siembra la duda al respecto. En cualquier caso, la sorpresa final ratifica su condición de villano.

En Saw V se cuenta cómo Hoffman, que se la acaba jugando mortalmente al agente Strahm, entra en la órbita de Jigsaw. Prepara por su cuenta una trampa (la del péndulo) para vengarse y matar al asesino de su hermana, acción que molesta enormemente a Kramer, que rechaza a los homicidas y las malas imitaciones. Le da a elegir y se suma como discípulo según su método de 'rehabilitación'. De hecho, se desvela que participó en la 'escenografía' de Saw II, estuvo en el 'hospital' de Saw III e incluso ya estaba 'entre bambalinas' en Saw (puso la pista falsa para que el agente Tapp fuera a por el doctor Gordon).

Saw VI muestra la tensión entre Hoffman y Jill, con el inspector señalando que él toma el control. Sin embargo, Kramer nunca terminó de confiar en él, por lo que su expareja, cumpliendo la última voluntad del fallecido le da una descarga eléctrica y le coloca el aparato infernal en la boca para que tenga su particular 'fin del juego'. Entonces el mensaje que escucha durante la autopsia cobra su verdadero sentido…

Pero el inspector sobrevive y en Saw VII 3D busca, ante todo, localizar y eliminar a Jill, lo que consigue en la resolución. Lo que desconoce es que Kramer se guardaba un comodín para encargarse de él.

Jill (Betsy Russell, en 'Saw III', 'Saw IV', 'Saw V', 'Saw VI' y 'Saw VII 3D')

Jill, mujer de John Kramer, en 'Saw VII 3D' (Lions Gate)

Como Hoffman, sale brevemente en Saw III (Kramer piensa en ella cuando parece que está a punto de morir) y su historia se desarrolla a partir de Saw IV. Fue la esposa de Kramer. La pérdida del bebé que esperaban y la deriva de su esposo les distancia, si bien el vínculo emocional siguió siendo profundo, como se va relatando en los flashbacks de las secuelas.

Jill guarda los secretos de Kramer y sigue al pie de la letra sus designios (la trampa para Hoffman, cierto sobre que entrega cuando corre grave riesgo por el anhelo de venganza del inspector). En el cierre de Saw VII 3D, Hoffman logra dar con ella y, como hizo con él, le pone la trampa para osos en la boca. Su cabeza explota.

Lawrence Gordon (Cary Elwes, en 'Saw' y 'Saw VII 3D')

El doctor Gordon volvió en 'Saw VII 3D' (Lions Gate)

El doctor Gordon fue la primera gran víctima de Jigsaw. Como se recuerda, en Saw no tiene más remedio que amputarse el pie con una sierra para poder escapar de una pesadilla agravada por el secuestro de su esposa y de su hija y por el tiempo límite que tiene para matar a Adam, su compañero de cautiverio.

Muchos fans se preguntaban qué paso con él, si logró sobrevivir, incógnita despejada al inicio de Saw VII 3D, donde se indica que, tras ir reptando debido a su mutilación, se cauteriza la herida y queda inconsciente. Tras otra aparición mediado el relato (en la terapia de víctimas) su presencia se retoma en el tramo final de esta secuela, ya que a él es a quien recurre Kramer, por medio de Jill (el sobre), para solucionar lo relacionado con Hoffman. El inspector se lo encuentra después de matar a Jill cuando parecía que iba a huir y salir victorioso.

En el sobre había una grabación en la que Kramer le comenta a Gordon que es su "mejor baza". En este punto, se muestra cómo Jigsaw lo salva después de su sacrificio con el pie. Se revela que lleva a su lado desde que Kramer orquestó lo expuesto en Saw II y que fue Gordon quien sugirió el nombre de la doctora de Saw III y quien manda el anónimo que altera a Hoffman señalando que sabe quién es.

Logan Nelson (Matt Passmore, en 'Saw VIII')

El forense Logan Nelson, en 'Saw VIII' (Lions Gate)

Las trampas de Saw VIII hacen pensar que detrás está un imitador, si bien el responsable de las mismas es otro 'sucesor oficial'. La historia juega al despiste con el doctor forense Logan Nelson, su rara ayudante y el inspector Halloran hasta que la trampa destinada al policía revela la realidad. Logan, veterano de guerra que arrastra un trauma, fue el médico de prácticas que por un error (pone mal los nombres en dos radiografías) provoca de manera involuntaria que Kramer descubra más tarde de lo debido la gravedad de su enfermedad.

Como se descubre en los flahsbacks clave, Jigsaw lo puso en una de las trampas (la de los cubos en la cabeza). Es el primer eliminado de la 'yincana', donde nunca se le llega a ver el rostro (truco de guionista). Sin embargo, Kramer se apiada de él, impide que muera y lo recluta. En definitiva, le da una oportunidad, y él la aprovecha.

William Schenk (Max Minghella, en 'Spiral. Saw')

Max Minghella, en 'Spiral. Saw' (Lions Gate)

El imitador de la lista. Sin relación alguna con Jigsaw, William se inspira en su obra criminal para 'sanear' a su manera el corrupto cuerpo policial. Para ello logra entrar en el departamento en el que trabaja Zeke (Chris Rock) y convertirse en su nuevo compañero, su rol tapadera. En el proceso hace ver que lo han asesinado y desollado y luego reaparece para desconcierto del protagonista.

Se mueve por la venganza, ya que un policía corrupto asesinó a su padre y lo presenció todo de niño. El agente que comete el crimen es el que luego cae en desgracia porque Zeke lo delata, ganándose la enemistad de todos los demás. Sus planes incluyen acabar con el padre de Zeke (Samuel L. Jackson), el jefe policial cuando se producen los hechos corruptos.

