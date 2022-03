Quién es Wanda Sykes, una de las presentadoras de los premios Oscar 2022

Elegida en 2004 por la revista Entertainment Weekly como una de las 25 personas más graciosas de EE UU, la norteamericana Wanda Sykes lleva décadas ganándose ese merecido título. La actriz, guionista, cómica y dobladora estadounidense comenzaba su trayectoria profesional a finales de los 90 con participaciones en Tomorrow Night y en la serie Dr. Katz, Professional Therapist, y su participación en 1999 en The Chris Rock Show, que se alzaba con un Emmy por el libreto coescrito por esta.

Sin embargo, su gran oportunidad llegaba en 2000 como Chantal en El profesor chiflado II: La familia Klump. A partir de entonces, las ofertas televisivas lloverían a Sykes, quien aparecía también en las películas cómicas La madre del novio, Clerks II, Mi súper ex-novia, Sigo como Dios, A por ellas y Descontroladas.

Más deconocida es su faceta como dobladora de animación. Detrás de las voces de algunos de los personajes más icónicos de Vecinos invasores, Hermano oso, Río, Ice Age o las recientes series Vampirina y Comando Queer encontramos también a Sykes, quien también colaboraba en Futurama, Los Simpson o Big Mouth.

Su llegada a los Oscar

Sus grandes interpretaciones recientes han corrido a cuenta de las series La familia Upshaw, Crank Yankers, The Good Fight, The Other Two y Alabama Jackson. Una lista de producciones donde ha vuelto a demostrar sus mejores dotes para hacernos reír.

Estos años repletos de éxitos coinciden en el tiempo con su exitoso matrimonio con Alex Sykes (la actriz salía del armario en 2008) y su nuevo papel como presentadora de los Oscar junto a Regina Hall y Amy Schumer, un rol en el que se siente más que cómoda después de haber formado parte de diversas galas de premios en las últimas décadas. ¿Nos sorprenderá Sykes como conductora de la ceremonia después de años sin presentadores fijos?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.