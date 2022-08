Quién es Sofia Carson, la actriz que triunfa en Netflix con ‘Corazones malheridos’

Aunque para muchos el nombre de Sofia Carson aún resulta desconocido, la joven nacida en Fort Lauderdale (Florida, EE UU), de origen colombiano, ya tiene unos cuantos años de experiencia laboral a sus espaldas. La actriz triunfa estos días con el drama romántico Corazones malheridos en Netflix, que nos ha hecho indagar en los primeros años de su carrera.

La andadura profesional de Carson comenzaba en 2014 con pequeñas apariciones en las series Austin y Ally y Los Farsantes, poco después también la veíamos en el videoclip de la canción Believe, de Shawn Mendes. Sin embargo, su gran oportunidad llegaría con la franquicia de Disney Channel Los descendientes, donde apareció como Eve en la serie de televisión y en las cuatro películas que han sido estrenadas hasta el momento.

Después de su aparición en la saga de los hijos adolescentes de los villanos y héroes de Disney, Carson dio el salto a otras producciones queridas entre los más jóvenes. A la intérprete también la hemos podido ver estos años en las películas Tini: El gran cambio de Violetta (2016), Una cenicienta moderna: El papel de su vida (2016) o Sigue el ritmo (2020).

En el apartado seriéfilo, la actriz destacaba por sus trabajos en Soy Luna, Famous in Love, Pequeñas mentirosas: perfeccionistas y Spider-Man, la versión animada de 2017. Unas incursiones recurrentes en ficciones de la compañía Disney, que provocaban que la actriz mantuviera una estrecha amistad con otras exestrellas infantiles, como Selena Gómez. Un cariño que demuestran sus fotos juntas en Instagram.

A la par que su faceta como actriz, Carson también desarrollaba su pasión por la música y la danza. Su trabajo como cantatuora era previo a su salto a la interpretación, puesto que la estadounidense firmaba en 2012 un contrato con BMI y en 2015 firmaba con el sello discográfico Hollywood Records.

Poco después llegaría su primer single, Love is the Name, y posteriormente sencillos como Ins and Outs, Rumors, Different World y San Francisco, donde también colaboró con grandes artistas como R3hab, Alan Walker y Galantis. Después de años de espera, Carson estrenaba en los primeros meses de 2022 su álbum debut, que recibe el propio nombre de esta artista polifacética, que también ponía voz a la melodía de Corazones Malheridos.

Carson interpreta en Corazones Malheridos a una joven aspirante a músico, quien contrae un matrimonio de conveniencia con un marine (Nicholas Galitzine) a punto de irse a Irak. Él resulta herido en la contienda, convirtiendo la relación entre los dos en algo más real de lo que ambos pensaban.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.