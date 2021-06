Quién es Shahadi Wright Joseph: del cine de terror a estrella de los musicales

Broadway corre por las venas de Shahadi Wright Joseph desde bien pequeña. Con tan solo nueve años, la actriz estadounidense ya triunfaba en los musicales El rey león y Escuela de rock. Su salto al cine llegaría con la nueva adaptación de Hairspray de 2016. Una nueva revisión del filme de los 80 de John Waters (basado en la obra literaria de Mark O'Donnell y Thomas Meehan), donde interpretaba a Little Inez.

Tras esta primera aparición en el cine musical, la joven se convertiría en una cara conocida en todo el mundo en 2019, un año en el que participó en dos grandes producciones. Wright Joseph ponía voz a la pequeña Nala en el live action de El rey león, un papel que ya había interpretado con anterioridad. Ese mismo año, la actriz aterrorizaba a todos en Nosotros de Jordan Peele (Déjame salir) como hija de Lupita Nyong'o y Winston Duke, y dejaba caer sus buenas dotes para las horror movies.

Entre el terror y los musicales

Precisamente, su espeluznante papel de Adelaide Wilson le valía a Shahadi Wright Joseph su siguiente proyecto: Them. La serie de terror era estrenada estos meses por Amazon Prime Video. Creada por Little Marvin, esta cuenta la historia de una familia afroamericana en los años 50, quien se muda a un barrio residencial blanco al sur de Los Ángeles. Allí conocerán a unos vecinos aparentemente amistosos, que quizás no estén tan predispuestos a la convivencia. Una ficción que sigue los pasos de la denuncia contra la discriminación racial de Peele.

Mientras la norteamericana triunfa con la serie en la plataforma, estos días nos enterábamos de su próxima participación en el nuevo drama musical Throw It Back. Paul Feig y Tiffany Haddish producirán este título, en el que la propia Haddish tendrá un papel secundario. Wright Joseph se mete en la piel de una estudiante de último año de secundaria, que nunca ha destacado demasiado. Después de que un rapero presente al equipo de baile de su escuela en su videoclip, el lugar se convierte en un caos y ella pugna por encontrar un hueco en la plantilla. Un papel por el que la actriz abrazará de nuevo las películas musicales.

