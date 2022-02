Quién es realmente Zoë Kravitz, la nueva Catwoman en 'The Batman'

El arte le corre por las venas de Zoë Kravitz (33), desde que era bien pequeña. Hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet (quien se divorciaba recientemente de Jason Momoa), esta seguía los pasos de sus progenitores al labrarse su propia carrera como intérprete. Así, la joven Kravitz debutaba en 2007 en filmes como Sin reservas y La extraña que hay en ti, pero su primer gran papel llegaría con su incursión en la franquicia X-Men como el personaje de Angel Salvadores en 2011.

Después de su primer blockbuster, esta llegaría a películas como la película de Will Smith After Earth o las sagas Divergente (como Christina) y Animales fantásticos (como Lestrange). Unos años en los que sus papeles en Mad Max: Furia en la carretera, Good Kill o The Road Within también destacarían.

La afroamericana también incrementaría su fama por algunas campañas publicitarias de grandes marcas como Calvin Klein o Balenciaga, así como por su carrera musical, liderando bandas como Elevator Fight y Lolawolf.

Su madurez actoral

Sin embargo, la madurez actoral de la actriz, modelo y música ha llegado estos últimos años, especialmente gracias a la pequeña pantalla. Su participación en las ficciones Big Littles Lies y High Fidelity incrementaban enormemente su popularidad. Dos producciones que llegaban a la par que la prestación de su voz para el personaje de Mary Jane en la exitosa película de animación Spider-Man: Un nuevo universo, demostrando su amor por los superhéroes.

Su llegada a The Batman como la nueva Catwoman no sorprendía, puesto que esta doblaba al personaje en 2017 en Batman: La LEGO película. Su nombre sonaba con fuerza entre las opciones más fuertes, recogiendo así el testigo de las mejores villanas de Gotham interpretadas por Michelle Pfeiffer, Julie Newmar o Lee Meriwether. Un protagonismo que compartirá junto al hombre murciélago de Robert Pattinson, y otros enemigos del personaje de DC como Enigma o Pingüino.

Relacionada sentimental con actores como Ezra Miller (The Flash) o Penn Badgley (You), su relación más larga sería la que mantenía junto al Karl Glusman (Love), del que se divorciaba en 2020. No obstante, siempre ha sido muy discreta con su vida privada y ha centrado el foco en su profesión.

Este mismo año, la película Kimi también llegará a la gran pantalla, donde Kravitz se introduce en la piel de Angela Childs. Se trata de un thriller criminal dirigido por Steven Soderbergh, donde una empleada de una empresa tecnológica que sufre agorafobia descubre una trama criminal e intentar advertir a sus superiores. Otro de los proyectos más relevantes de una intérprete que aún tiene mucho que ofrecernos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.