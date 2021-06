Quién es Rachel Zegler, la nueva actriz que interpretará a Blancanieves

Tras polémicas recientes como la elección de Halle Bailey en el papel de La sirenita, la nueva versión de Blancanieves ha vuelto a incendiar las redes sociales. Rachel Zegler ha sido la seleccionada para interpretar al personaje de Disney, algo que no ha gustado en ciertos sectores debido al tono de piel de la actriz. ¿Ha vuelto a hacer acto de presencia el racismo?

De madre colombiana y padre de ascendencia polaca, ciertos internautas señalaban que el personaje original era descrito como 'blanco como la nieve', algo que no coincide con los rasgos de Zegler. Sin embargo, el talento de la actriz es indudable, más allá de estas absurdas controversias. Además, esta podría convertirse en un rostro muy habitual en nuestras pantallas estos meses...

¿Quién es la nueva Blancanieves?

Zegler, quien tiene 20 años, debutará próximamente en su primera película. La nueva versión de Steven Spielberg del musical West Side Story cuenta con ella como una de las grandes protagonistas: Maria Vasquez. Actriz y cantante desde niña, la estadounidense lleva desde los cuatro años realizando pequeños musicales de La bella y la bestia, La sirenita, Shrek the Musical o Los Miserables, entre otros.

Su gran oportunidad en West Side Story era ofrecida a través del casting abierto en Twitter compartido por el director de Tiburón, donde esta sobresalía cantando entre más de 30.000 candidatas. Su llegada al casting coincidía con el incremento de su éxito en YouTube, donde la interpretación de canciones como Shallow de Ha nacido una estrella alcanzaban millones de reproducciones.

Esta popularización in crescendo iba de la mano de su inclusión en el reparto de Shazam! Fury of the Gods, la secuela del filme de DC, donde trabaja con actores de la talla de Helen Mirren, Lucy Liu, Zachary Levi o Adam Brody. Estos días podíamos ver un primer vistazo de la película.

Con Blancanieves, el futuro de la actriz se presenta más que prometedor. Marc Webb (The Amazing Spider-Man) dirigirá el nuevo filme, que tuvo su primera adaptación cinematográfica en 1937. West Side Story, Shazam, Blancanieves... ¿estamos ante el nacimiento de una nueva estrella?

