Quién presenta los Premios Oscar 2023: Jimmy Kimmel, el hombre del que todos hablan

Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 13 de noviembre de 1967, Jimmy Kimmel se ha convertido en uno de los cómicos, actores, presentadores, guionistas y productores más célebres de la televisión estadounidense. En antena desde 2006 con su propio late night para la cadena ABC, Kimmel ha presentado la ceremonia de los Oscar en dos ocasiones, en 2017 y en 2018, ofreciendo algunos de los mejores momentos de la historia de los premios.

Se trata de una apuesta segura de la Academia de Hollywood por el mejor humor y una forma de superar los conflictos que puedan surgir en el escenario, después de la bofetada que Will Smith daba a Chris Rock en pleno directo.

Una gestión de las crisis en la que ya tiene experiencia, después de que Kimmel fuera testigo de la confusión entre La La Land y Moonlight en 2017, después de que Warren Beatty señalara como ganador del Oscar a la mejor película al trabajo de Damien Chazelle, para después señalar que había sido un error.

No obstante, Kimmel tampoco se ha librado de ser fruto de controversia en el pasado, puesto que su intervención en los Emmy de 2022 fue calificada de "irrespetuosa" por una parte de los espectadores. Kimmel y Will Arnett eran los encargados de presentar la categoría de mejor guion en una serie de comedia, pero este se acostaba en el suelo y no se levantaba durante el discurso de la ganadora, Quinta Brunson.

Kimmel también es muy querido en la industria del cine después de su participación en filmes como Hellboy II: El ejército dorado, Project X, Dando la nota - Aún más alto o Ted 2, donde aparecía como sí mismo, así como por sus trabajos poniendo voz a personajes en El bebé jefazo, Garfield: La película y Los pitufos 2.

Además, Kimmel también ha sido responsables de regalarnos grandes momentos en la gala de los Oscar, donde se mofaba de la eterna enemistad con Matt Damon que le persigue desde 2006 y que ambos han aupado con sus constantes bromas.

Por su parte, Chris Rock confesaba en uno de sus monólogos que había sido invitado a ser el presentador de los Oscar y había decidido rechazarlo. Un rumor que continúa en la apuesta de la Academia por hacer más atractiva una gala cuya audiencia ha ido ha picado y que experimentaba estos años con la presencia de varios presentadores.

Como host principal del show, el actor estará acompañado sobre el escenario de intérpretes como Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson y Ariana DeBose, entre muchos otros, que entregarán reconocimientos.

