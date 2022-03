Quién es Jane Campion, la directora de 'El poder el perro' que puede coronarse en los Oscar 2022

En 1994, la directora neozelandesa Jane Campion se alzaba con el Oscar a mejor guion original por El piano, el drama de época con el que lanzaría a la fama internacional a una jovencísima Anna Paquin. En esa misma temporada de premios, la película también obtenía la Palma de Oro de Cannes y el Premio César a la mejor película extranjera. El clímax de una carrera que apuntaba desde sus inicios y no quedaría ahí...

Nacida el 30 de abril de 1954 en Wellington (Nueva Zelanda), Campion rechazaba seguir la senda de una familia dedicada al mundo del teatro. Desde joven desarrollaría su amor por la antropología y la pintura en sus viajes por Europa y sus posterior traslado a Australia. La ineficacia para desarrollar una correcta narrativa a través del lienzo provocaría que esta finalmente saltara a la industria cinematográfica, lo que haría que estudiara en la Escuela Australiana de Cine, Televisión y Radio.

Una filmografía elogiada en todo el mundo

En los años 80, Campion comenzaría a realizar cortometrajes como A Girl's Own Story, Mishaps of Seduction and Conquest o After Hours, con los que ya conseguiría la atención del Cannes y el Australian Film Institute. El certamen galo premiaba por primera vez a la realizadora en el 86 por An Exercise in Discipline - Peel, que recibía la Palma de Oro al mejor cortometraje. La neozelandesa se convertía así en una habitual de este festival.

Su ópera prima llegaba en 1989 con Sweetie, donde ya conseguía una nominación a la Palma de Oro de Cannes y menciones en los Film Independent Spirit Awards y el Círculo de Críticos de Nueva York. Su siguiente película Un ángel en mi mesa enamoraba también en Venecia, donde demostraba la reiteración de importancia de la figura femenina en el cine de Campion. Una previa de lo que vendría en 1993 con el estreno de El piano.

La directora volvería a repetir con largometrajes de épocas muy alabados en Retrato de una dama (1996) y Bright Star (2006), y nos ofrecería otras propuestas valientes como Holy Smoke (1999) y En carne viva (2003). Una cineasta que siempre ha sido alabada por los mejores realizadores y que ahora ha dado el salto a las plataformas, de la mano de Netflix y El poder del perro . ¿Conseguirá un nuevo hito al hacerse con las 12 estatuillas doradas a los que la película aspira?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.