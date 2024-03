¿Quién es Da'Vine Joy Randolph? La actriz de 'Los que se quedan' que opta a ganar un Oscar 2024

Los Premios Oscar se celebrarán el próximo 10 de marzo en el Dolby Theatre (madrugada del día 11 en España), y ya se están perfilando varios favoritos a hacerse con las estatuillas. Mientras que Christopher Nolan se ha convertido en el principal candidato a ganar en la categoría de mejor dirección por Oppenheimer, en la de mejor actriz de reparto todas las quinielas apuntan a un solo nombre: Da'Vine Joy Randolph, que está arrasando por su trabajo en la cinta de Alexander Payne Los que se quedan (The Holdovers).

La actriz puede conseguir su primer Oscar por el papel de Mary Lamb en Los que se quedan, al igual que su compañero de reparto Paul Giamatti, y aunque para gran parte del público su nombre sea totalmente desconocido, lo cierto es que Da'Vine Joy Randolph lleva una década participando en producciones de tremendo éxito tanto en el cine como en la televisión, así como en los teatros.

Nominada al Tony por su papel en 'Ghost: el musical'

Nacida en Philadelphia, Da'Vine Joy Randolph estudió interpretación y su primer gran papel no fue ni el cine ni en la televisión, sino en las tablas de los escenarios: interpretó a Oda Mae, el papel de Whoopi Goldberg, en la producción de Ghost: El musical, lo que le valió una nominación a un Premio Tony en el 2013. En los años siguientes, la actriz fue encadenando pequeños trabajos en películas y series como Selfie, Veep, This is Us o Empire, hasta que en 2019 llegó su gran oportunidad.

Paul Giamatti, Dominic Sessa y Da'Vine Joy Randolph en 'Los que se quedan' Focus Features

Ese año coprotagonizó la película de Netflix Yo soy Dolemite junto a Eddie Murphy, lo que le hizo ganar reconocimiento internacional y le abrió las puertas de otras producciones de éxito, como Estados Unidos contra Billie Holiday (2021), La ciudad perdida (2022) o la propia Los que se quedan. Además, en la actualidad está triunfando tanto en el cine como en el mundo de las series, ya que tiene un papel recurrente en la exitosa ficción Solo asesinatos en el edificio, que para su temporada 5 contará con Eva Longoria, y también en la ficción de HBO Max The Idol.

Premios de Da'Vine Joy Randolph por 'The Holdovers'

Da'Vine Joy Randolph se ha convertido en la favorita para hacerse con el Oscar a mejor actriz de reparto por méritos propios, y es que ha ganado todos los galardones posibles en las diferentes antesalas de los Premios de la Academia: ha conseguido, entre otros, el Globo de Oro, el BAFTA, el SAG (Sindicato de Actores) y el Critics Choice Award, y lo ha hecho superando a estrellas de Hollywood como Emily Blunt por Oppenheimer o Jodie Foster por Nyad. Por lo tanto, si se cumplen las quinielas, la de Philadelphia conseguirá hacerse con su primera estatuilla en poco más de dos semanas.

