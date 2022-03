Quién es Amy Schumer, una de las presentadoras de los premios Oscar 2022

Amy Schumer nos tiene acostumbrados a su característico humor, que no siempre ha sido del gusto de todos. Sin embargo, su amplia trayectoria en los programas Last Comic Standing y Inside Amy Schumer avalan toda una trayectoria ligada al mundo del humor, que desarrollaba junto a sus facetas como actriz, guionista y productora. Una mujer todoterreno que traerá lo mejor de sí en la 94ª edición de los Oscar, donde será una de las presentadoras.

Nacida el 1 de junio de 1981 en Nueva York, la actriz comenzaba su andadura profesional en la televisión de los 2000 con pequeños papeles en series como Net_Work, Rockefeller Plaza y Larry David. Su primer papel protagonista llegaría como Trish en Delocated.

Sin embargo, la fama internacional llegaría en 2015 con la película de Judd Apatow Y de repente tú, que protagonizaba, coescribía y croproducía. Ese mismo año, su rol como presentadora de los MTV Movie Awards sería muy comentado. Después de varios años sin presentador fijo por los conflictos con Kevin Hart y la pandemia de covid, la gala de los Oscar contará con ella como conductora junto a Regina Hall y Wanda Sykes, otras dos leyendas de la comedia.

Mientras tanto, su lado más personal estaría caracterizado por su fuerte activismo social, su pugna contra los prejuicios de su religión judía y la confrontación contra la esclerosis múltiple diagnosticada a su padre. Unos problemas que también llegarían hilados junto al divorcio entre sus progenitores, que marcaría profundamente a la familia, compuesta también por sus hermanos: la guionista y productora Kim Caramele, y el músico Jason Stein.

Casada con el chef Chris Fischer, su vida personal también ha estado repleta de altibajos con relaciones abusivas como la que contaba en su libro The Girl with the Lower Back Tatto. En la actualidad, la norteamericana está a la espera del estreno de la serie La vida y Beth, donde actúa de directora, productora, guionista y actriz.

