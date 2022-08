Quién es Amber Midthunder, la protagonista de ‘Predator: La presa’

La nueva entrega de la franquicia Depredador, Predator: La presa, ha puesto en el punto de mira a la actriz Amber Midthunder, cuya interpretación ha gustado a muchos y también ha despertado la ira de otros tantos. A sus 25 años, la actriz y cineasta estadounidense se enfrenta a uno de los primeros grandes papeles de su carrera, después de haber saltado a la fama internacional en el pasado por algunas reconocidas series de televisión.

En 2017, Midthunder se presentaba como Kerry Loudermilk en la serie Legión, cuyo fandom hace honor al nombre de la ficción y pronto empezó a apoyar a la intérprete. Sin embargo, la norteamericana tuvo su primera aparición en 2001, siendo tan solo una niña, en la película The Homecoming of Jimmy Whitecloud. Después también colaboraba brevemente en Sunshine Cleaning (2008), Not Forgotten (2009) o las series Banshee (2014) y Los originales (2016), entre otras producciones.

Unos años que también aprovechaba para lanzarse al mundo de la dirección, con la realización de los cortometrajes #nightslikethese y Don't, que podrían anteceder a un futuro largometraje.

Su éxito reciente: de 'Legión' a 'Predator'

Su participación en Legión permitió que su fama incrementara considerablemente y su carrera cinematográfica contara también con Centurion XII, El protector, The Ice Road y The Wheel, donde trabajó con intérpretes de la talla de Billy Zane, Liam Neeson o Laurence Fishburne.

La actriz interpreta ahora en Predator: La presa a la joven guerrera Naru, demostrando sus grandes dotes para el cine de acción y convirtiéndose en una verdadera heroína.

Mientras la actriz goza del exitazo que ha supuesto el estreno de Pedrator: La caza en Disney+, Midthunder tiene pendiente el estreno del final de la serie Roswell, New Mexico, donde interpreta desde 2019 al personaje de Rosa Ortecho. Estamos ante el inicio de una gran carrera.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.