Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 8 de julio de 2023

Estamos a principios de julio, puede que aún no se divisen vacaciones cerca, y las plataformas de streaming podrían servir de consuelo ante esta combinación letal de factores. Los catálogos de Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video ofrecen varias oportunidades de huir de la calurosa rutina, siempre que se tenga un aire acondicionado o un ventilador a buen recaudo y no prefieras estar, claro, en la piscina o en otro sitio más fresquito. Asumiendo que te has quedado en casa, estas son las opciones.

Yo nunca (Netflix)

Maitrey Ramakrishnan protagonizó esta serie durante cuatro temporadas, llegando a su fin hace pocos meses y culminando todo un fenómenos para Netflix. Gracias, en efecto, a la comprensiva mirada hacia el mundo adolescente (y en particular hacia la experiencia india) que tejía la actriz y cómica Mindy Kaling, en esta ocasión basándose en su propia vida para adentrarnos en un retrato tan realista como emotivo.

Annabelle vuelve a casa (HBO Max)

Antes de incorporarse a DC para dirigir ¡Shazam!, David F. Sandberg se postuló como un director muy juguetón en esta película del Warrenverso que toma una distancia holgada de otras entregas. Por escala (todo sucede en un día y en una sola ubicación, la casa de Ed y Lorraine Warren) y sobre todo por sentido del humor, postulándose sin problemas como la mejor culminación posible para la trilogía de Annabelle.

La guerra del mañana (Amazon Prime Video)

Chris McKay se hizo conocido por dirigir Batman: La LEGO Película, pero poco a poco se ha ido postulando como un director con un gusto exquisito por la casquería y el macarrismo. Ahí está su reciente trabajo en Renfield, pero sobre todo en esta virtuosa película de viajes en el tiempo militarizados para acabar con aliens. Los aliens son asquerosos, muere muchísima gente y la acción es prácticamente constante. No os la perdáis.

Los renglones torcidos de Dios (Netflix)

Si un director tan hábil como Oriol Paulo decidía adaptar la famosísima novela de Torcuato Luca de Tena, y además fichaba a Bárbara Lennie para el personaje principal, el resultado solo podía ser un bombazo para el cine español. Es, en fin, tan adictiva como podemos esperar de Contratiempo, con una capacidad para entretener solo a la altura de su atolondramiento para describir enfermedades mentales.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.