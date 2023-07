Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 1 de julio de 2023

Sí, hace tanto calor que prácticamente cualquier actividad produce pereza, y eso a duras penas lo palia un ventilador o un aparato de aire acondicionado. En cualquier caso, y si aún no has tenido la fortuna de poder escaparte a un lugar cercano al agua, no hay otra forma de pasar los días más que pegado a una corriente de aire, y quizá viendo alguna película o serie que te haga olvidar lo horrible que es el verano. Las plataformas de streaming tienen varios títulos capaces de lograrlo.

El proyecto Adam (Netflix)

Shawn Levy trabajó por primera vez con Ryan Reynolds en Free Guy. Hoy rueda con él y Hugh Jackman Deadpool 3 (o el debut del Mercenario Bocazas en el Universo Cinematográfico de Marvel), en lo que sería su tercer proyecto juntos. El segundo, y aquél con el que consolidaron su buena relación, fue esta película de viajes en el tiempo para Netflix, donde Reynolds alterna con su yo de 12 años.

Súper empollonas (HBO Max)

Uno de los grandes milagros de la comedia reciente viene firmado por Olivia Wilde, antes de que No te preocupes querida se topara con tantas controversias como para matizar sus ambiciones de dedicarse por completo a la dirección. Más allá de lo ocurrido con su segundo film, la heredera femenina de Supersalidos es un derroche de comicidad vibrante, así como un tratado sobre la madurez, la empatía y la sororidad.

Sr. y Sra. Smith (Amazon Prime Video)

Pensar hoy en Sr. y Sra. Smith es hacerlo en el matrimonio fallido de Brad Pitt y Angelina Jolie, y si escarbamos un poco más en aquella serie con Donald Glover y Phoebe Waller-Bridge que nunca llegó a materializarse. Dejando de lado el futuro inmediato de este film, nos sigue quedando una comedia de acción de lo más apañada, donde el carisma de los protagonistas solo rivaliza con su ímpetu sexual.

El juego del calamar (Netflix)

Suena un poco a broma recomendar El juego del calamar a estas alturas de la vida, pero si durante meses pasaste por conversaciones en perpetuo silencio ya que no la habías visto y todos tus contertulios sí, quizá el comienzo de julio sea el mejor momento para saldar esta cuenta pendiente. Lo harás en vísperas de una segunda temporada que quiere alargar un fenómeno de público inesperado, aunando crítica social con una capacidad prodigiosa para enganchar.

