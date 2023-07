Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: miércoles 19 de julio de 2023

Cada vez nos adentramos más en el verano y eso significa más vacaciones pero menos estrenos en las plataformas. Por ello, a parte de una nueva temporada sobre un documental sobre vampiros, hemos decidido empezar a recomendar series que tenemos perdidas por nuestra memoria pero que disfrutamos mucho cuando las vimos.

A los vampiros se unen las sirenas de Mako, un Superman adolescente y la historia en clave feminista de Ana de las Tejas Verdes. Si ya has visto estas tres series, seguro que sabes perfectamente de qué hablamos. Si no, estás a punto de descubrir un nuevo mundo.

Lo que hacemos en las sombras (Disney+)



Si los vampiros existiesen y nos contasen cómo es su vida eterna, seguramente se parecería bastante a Lo que hacemos en las sombras. O bueno, quizá no sería tan divertido, pensándolo bien. Este falso documental de Disney+ ambientado en Nueva York sigue a tres vampiros que llevan siendo compañeros de piso una eternidad. Con 4 temporadas a sus espaldas, sus fans ya pueden disfrutar de la quinta a partir de hoy.

Smallville (HBO Max)



Que se aparte Henry Cavill (con todo el respeto, te queremos mucho en verdad). Los que fueron niños en los 2000 sabemos que el mejor Superman fue el adolescente de Tom Welling. Cuando Clark Kent todavía iba al instituto, vivía con sus padres, no conocía ni a Gwen ni a Mary Jane, y su novia se llamaba Lana Lang (Kristin Kreuk). Eso sí, el que siempre estuvo allí desde un principio fue Lex Luthor (Michael Rosenbaum).

Anne with an E (Netflix)



La adaptación de Ana de las Tejas Verdes de Netflix es uno de esos tesoros que esconde la plataforma. En tan solo tres temporadas, la serie narra la historia de esa niña adoptada por equivocación que consigue ganarse a todo el pueblo con su amabilidad e imaginación. Para los que ya la han visto seguramente concuerden con que nadie podría haber encarnado mejor a esta niña, sus vivencias y su paso de la infancia a la vida adulta como Amybeth McNulty.

H2O: Just Add Water (Netflix)



Por dónde empezar. Esa serie que veías en la televisión en verano está en Netflix, así que no podíamos no recomendarla, sobre todo dadas las fechas en las que estamos y la escasez de estrenos. Si la viste de pequeño, seguro que tu también jugaste a ser sirena en la playa y has bromeado con no poder mojarte por miedo a que te crezca una cola y todo el mundo conozca tu secreto.

