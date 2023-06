Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: jueves 8 de junio de 2023

Hoy nos hemos decantado casi por completo por las comedias aunque, como puede apreciarse por la fotografía de portada, se nos ha colado un Timothée Chalamet que augura un punto de inflexión en la lista.

Primeramente, aprovechamos el estreno de la última temporada de Yo nunca para recomendar esta serie adolescente que nos ha hecho amar todavía más a su creadora Mindy Kaling. Además, recordamos que en plataformas están una de las sitcoms más graciosas de los últimos años y uno de los grandes éxitos de comedia de 2022. A ello le sumamos la película de Chalamet, para los que están más en el mood de drama.

Yo nunca (Netflix)

Netflix nos promete un final apoteósico y, tratándose de Devi Vishwakumar, no nos esperamos menos. Llevamos 3 años acompañando a esta nerd en sus incómodas desventuras adolescentes y, aunque parecía imposible, hemos conseguido llegar al último curso (aunque no sin cantidades ingentes de vergüenza ajena). Puede que Princeton sea el próximo gran objetivo del personaje de Maitreyi Ramakrishnan, pero eso es lo que menos nos importa. ¿Qué pasa con Ben? ¿Por qué está Paxton de vuelta en el instituto? ¿Y quién es ese nuevo estudiante que nos suena de Con amor, Víctor?

Beautiful Boy (Prime Video)

En 2018, Steve Carell y Timothée Chalamet nos regalaban este drama dirigido por Felix Van Groeningen y basado en las memorias de David y Nic Sheff sobre un padre que ve impotente como su hijo ha caído en la drogodependencia. Una dura lucha por salir de la droga de un adolescente enganchado a la metanfetamina y la frustración de un padre que hará todo lo posible por ayudarle pues, ante todo, como reza el título en español, "siempre serás mi hijo".

The Bear (Disney+)

Fue una de las grandes sensaciones del año pasado por lo que, a las puertas del estreno de su segunda temporada, no podíamos no aprovechar para recomendarla. The Bear narra la historia de un chef de la alta cocina que se ve obligado a hacerse cargo del bar de bocadillos al borde de la bancarrota de su familia. Además de ser una de las mejores comedias de 2022, su protagonista, el actor Jeremy Allen White, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del año. Te recomendamos que no le pierdas de vista.

Parks and Recreation (HBO Max)

Sabemos que serías capaz de ver The Office de principio a fin mil veces más, pero si te apetece cambiar un poco de aires, ahí está Parks and Recreation esperándote. Seguramente también la hayas visto pero, para los que no, consideramos nuestro deber avisarles de que pueden disfrutar de ella en HBO Max. Esta sitcom sigue las peripecias de Leslie Knope (Amy Poehler) en su intento por transformar un trozo de tierra abandonado en un parque desde su puesto de trabajadora en el departamento de parques y tiempo libre en Pawnee, Indiana.

