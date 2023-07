Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 30 de julio de 2023

Julio está siendo un mes especialmente caluroso, y no hay razones para esperar que no ocurra lo mismo con agosto. Puesto que lo único que apetece en estas condiciones es huir a climas más acogedores y no es algo que todo el mundo pueda permitirse, quizá sea lo mejor 'Netflix and chill' (entendiendo 'chill' en su acepción fresquita, no sexual). Y quien dice Netflix dice cualquier otra de las plataformas de streaming.

El monstruo marino (Netflix)

Se suele insistir mucho en las grandes oportunidades que Netflix le ha dado el medio animado, pero en este caso hablamos de una producción propia: la misma plataforma montando un estudio para animar y recordarnos a Cómo entrenar a tu dragón. Uno pasado por agua, pero igual de conmovedor y con el mismo número de criaturas adorables.

Barry (HBO Max)

Si te apetece algo más sesudo, la aclamada serie Barry emitió hace poco su último capítulo en HBO. El traumático paso a agosto (un mes menos de que el verano acabe) puede ser una buena coyuntura para disfrutar de las andanzas tragicómicas de este asesino a sueldo, que nos descubrió que Bill Hader aparte de ser muy gracioso dirige muy bien.

Fast & Furious 9 (Amazon Prime Video)

Hace poco teníamos en cines Fast & Furious X. Si te pilló sin los deberes hechos y optaste por esperar hasta que te pusieras con las películas rápidas y furiosas que te faltaban, has de saber que la novena película está en el catálogo de Amazon. Y que parte con un villano, el de John Cena, naturalmente destinado a pasarse al bando de los buenos hacia el final de la película. Las cosas en familia funcionan así.

Culpable (Netflix)

Si por el contrario tienes cuerpo de una película más pequeña e independiente, Netflix produjo recientemente un remake de The Guilty. Esta película danesa tenía un planteamiento muy valiente, reducido casi por entero a un hombre hablando por teléfono, y es lo que quiso mantener Antoine Fuqua en su nueva versión. Contando con un actor tan monumental como Jake Gyllenhaal, no es tan difícil como parece.

