Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 29 de octubre de 2023

Hayao Miyazaki ha vuelto. En teoría El chico y la garza iba a ser su última película, una despedida dedicada a su nieto, pero el venerable director de Studio Ghibli se lo ha pensado mejor según se iba dejando ver en festivales y ahora trabaja en algo nuevo. Con lo que ha sido una falsa despedida, y esto es algo en lo que Miyazaki está especializado. Ahora que puedes ver ya El chico y la garza en los cines (en no demasiados, tristemente), igual tiene su gracia remontarse a la "despedida" anterior.

El viento se levanta (Netflix)

Antes de El viento se levanta Miyazaki había dicho que se jubilaba con Porco Rosso. No fue así y tuvimos el combo de La princesa Mononoke + El viaje de Chihiro, con lo que hay grandes expectativas por lo que supondrá El chico y la garza con respecto a El viento se levanta. Que tampoco estaba mal, por su lado: nacía del amor de Miyazaki por la aviación, y servía de biopic libre para el ingeniero Gianni Caproni.

Camera Café. La película (HBO Max)

Apartándonos por una vez de lo que pueda ofrecer la cartelera, y por darle un espacio al cine español... Camera Café. La película. Sí, hubo una película de Camera Café el año pasado, y nadie esperaba que fuera a ser tan buena pero lo fue. Arturo Valls se comió la pantalla en una comedia de alto caudal absurdo y surrealista, con un ritmo enloquecido de gags que dejaban atrás ferozmente la serie televisiva.

Upload (Amazon Prime Video)

De un tiempo a esta parte Greg Daniels se ha convertido en un nombre indispensable de la comedia estadounidense, empezando en Los Simpson y El rey de la colina para consagrarse del todo con la versión estadounidense de The Office. Upload es una serie más tardía, que se propone darle un enfoque "burocratizado" a la reencarnación, y que también cayó bastante en gracia. Ha llegado a tener tres temporadas.

Homecoming (Netflix)

En cines tienes ahora mismo también (sí, la cartelera está muy atribulada) Esta ambición desmedida, el documental de C Tangana. No es mal momento, aprovechando el rebufo de The Eras Tour de Taylor Swift, para introducirte en los documentales musicales, y a este respecto hay uno especialmente jugoso en Netflix que protagoniza Beyoncé.

