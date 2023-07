Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 2 de julio de 2023

Julio ha empezado con el calor correspondiente y la desesperación por que lleguen las vacaciones en caso de que no hayan llegado ya. Si en efecto no es así, no queda otra que aguardar un fin de semana más con la inquietante perspectiva de regresar al trabajo, y de a ser posible invertir dicho fin de semana en ponerte al día con algunos de los estrenos más comentados que recorren las plataformas de streaming.

La familia perfecta (Netflix)

Esta comedia hizo bastante ruido al poco de estrenarse en Netflix, logrando un sorprendente liderazgo internacional teniendo en cuenta el carácter tan español que atesora. Dirigiendo Arantxa Echevarria (Carmen y Lola), La familia perfecta aborda el choque de dos clanes familiares de condiciones sociales y políticas muy distintas, obligados a entenderse cuando sus hijos respectivos deciden casarse.

It’s a sin (HBO Max)

A Russell T. Davies siempre le ha preocupado la representación del colectivo LGTBIQ+ en la ficción, pudiendo resarcirse del todo con esta impactante miniserie. It’s a sin recorre, a lo largo de cinco episodios, las andanzas de cinco amigos en el Londres de los años 80, marcadas por el estallido de la epidemia de SIDA. Una serie de lo más aclamada que puedes ver ya mismo en HBO Max.

Dando la nota 3 (Amazon Prime Video)

La última aventura de las Bellas hasta la fecha las llevó por una gira a través de… diversas bases militares estadounidenses (incluyendo la española de Rota). Sobreponiéndonos a lo raro que puede llegar a ser, Dando la nota 3 es tan divertida como acostumbra la saga, contando aquí además con una cover de Toxic de Britney Spears (a capella, por supuesto) que cerraba la trilogía por todo lo alto.

Kate (Netflix)

El sobrio carisma de Mary Elizabeth Winstead, que ha paseado por las pantallas desde Scott Pilgrim contra el mundo, le ha hecho merecedora de un inesperado fandom. Este mismo fandom no podía estar más de enhorabuena con una película de acción violentísima consagrada a su presencia, donde Winstead (en el papel de una asesina a la que han envenenado) reparte estopa al más puro estilo John Wick.

