Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 10 de diciembre de 2023

Las cosas como son, Timothée Chalamet es una estrella. Puede irritarnos lo calculador que parece ser a la hora de encauzar su carrera, su presencia escénica o su mismo nombre, pero en unos pocos años el intérprete de Call Me By Your Name se las ha apañado para ascender al estrellato hollywoodiense, trabajando con los mejores directores y liderando de vez en cuando algún blockbuster. Como podría ser uno tan atípico como Wonka: precuela de Charlie y la fábrica de chocolate que acaba de llegar a cines y puede servir de percha para hacerse un Chalameratón. O algo así, ¿no? ¿Marachalametón?

No mires arriba (Netflix)

Incluso contentándose con personajes secundarios, el amigo Chalamet siempre ha logrado acaparar los focos. En este caso, además, contaba con un personaje muy ocurrente que se cruzaba en el camino de una Jennifer Lawrence más ocurrente todavía, de cara a la sátira coral que desarrolló Adam McKay para Netflix dándole asimismo uno de sus más grandes éxitos de audiencia y conversación. No es mal momento para revisar No mires arriba, coincidiendo además con la reciente noticia de que el siguiente y prometedor proyecto de McKay con Netflix se ha cancelado.

Dune (HBO Max)

Pero, si No mires arriba está muy reciente o no te parece que Chalamet tenga el suficiente protagonismo, hay que recordar que el año que viene se estrena la esperada segunda parte de Dune (previo retraso por la huelga de actores y guionistas) y que si no has visto aún la primera ya estás tardando. En esta adaptación de la novela de Frank Herbert Chalamet interpreta a Paul Atreides, un joven destinado a hacer grandes cosas. Y por grandes cosas, como se verá pronto, nos referimos a convertirse en un villano genocida poniendo en jaque la galaxia.

Invencible (Amazon Prime Video)

Dejando de lado el Marachalametón (¿en qué estábamos pensando?) quizá estaría bien ir terminando el puente de la Constitución con alguna serie puntera, y para eso nada menos que Invencible. Es una buena alternativa a The Boys (también en Amazon), y no solo comparte su gusto por la sangre y la violencia, sino también la necesidad de elaborar una sátira contra los superhéroes durante la época en que Marvel ha colonizado Hollywood. Colonia que ya viene mostrando agotamiento, así que habrá que disfrutar de estas parodias urgentes mientras podamos.

El rey del barrio (Netflix)

Por último, es posible que te hayas fijado que en el catálogo de Netflix hay una película reciente dirigida por Judd Apatow, La burbuja. Apatow es uno de los últimos grandes cineastas estadounidenses así que sería lógico abrigar curiosidad, pero créenos: mejor mantenerse alejado de La burbuja y ponerse con otro film de Apatow que vio la luz hace relativamente poco y también está en Netflix. El rey de Nueva York surge de la colaboración providencial de Pete Davidson con el director de Virgen a los 40, y es una clase magistral de comedia y melancolía.

