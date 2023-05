Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: martes 9 de mayo de 2023

Ya ha pasado el lunes, ¡la semana está hecha! Hoy, entre los estrenos del día destacamos la nueva serie de Filmin sobre el amor y asesinato entre mujeres en el Londres de 1826 mientras que, en la sección cinematográfica, te proponemos una película que, desde su estreno a finales de abril, ha conseguido posicionarse en el número 1 del Top 10 de películas de Netflix.

Además, otras dos películas se cuelan en nuestra lista, dos clásicos de Jason Statham y Brad Pitt y Bradley Cooper respectivamente que deberías ver si todavía no lo has hecho. Dos filmes bien entretenidos para esas noches en las que no sabes qué película ver antes de ir a dormir.

Las confesiones de Frannie Langton (Filmin)

Un asesinato en el Londres de 1826, una esclava acusada y un secreto inconfesable. Así se presenta Las confesiones de Frannie Langton, la nueva serie de Filmin basada en la novela de Sara Collins sobre una mujer negra que, tras ser arrancada de sus raíces en Jamaica y ser vendida como esclava, se ve acusada de asesinato. A pesar de no recordar nada de aquella noche, está segura de que es inocente: ella estaba enamorada de la señora Benham, , la mujer de su amo, el científico George Benham.

Alias (Netflix)

Top 1 en películas de Netflix, Alias sigue la historia de un agente de operaciones especiales que se encuentra con un dilema moral al infiltrarse en una organización criminal y hacerse amigo del hijo del jefe. De origen francés, esta película policíaca está dirigida y escrita por Morgan S. Dalibert, guion en el que también ha participado el protagonista del filme, el actor Alban Lenoir. Este thriller de Netflix es la película que todo el mundo está viendo ahora.

Snatch: Cerdos y diamantes (Apple TV+)

En el 2000, Guy Ritchie decidió juntar comedia negra, crimen, mafia y atracos y coger a Jason Statham y Brad Pitt como protagonistas para narrar Snatch: Cerdos y diamantes, la historia de un ladrón de diamantes que es engañado justo antes de entregar un valioso ejemplar a su jefe, lo que hará que huya de él para no afrontar las consecuencias. Armas, boxeadores, dinero, chantaje y engaño, este película de culto siempre es una buena opción para volver a ver.

Sin límites (Prime Video)

Si has ido a ver Guardianes de la galaxia: vol. 3 este fin de semana, sabemos que estarás llorando con la historia de Rocket, personaje al que pone voz Bradley Cooper. Por ello, hoy te recomendamos ver Sin límites, un clásico del actor. Si en todos estos años no has visto esta película, este es tan buen momento como cualquier otro para hacerlo. El filme trata sobre un escritor que prueba una nueva droga que le permite aumentar sus facultades mentales.

