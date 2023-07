Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: miércoles 5 de julio de 2023

Parece que nos ha dado por los misterios y los crímenes, a juzgar por la lista de hoy. Gángsters, asesinos a sueldo y personas de a pie con secretos que guardar protagonizan las recomendaciones de hoy, entre las que no faltan nombres del género tan importantes como Tony Soprano o John Wick.

A ellos se une un nuevo estreno de anime sobre la búsqueda del amor de una mujer en un soldado que no es todo lo bueno que podría ser (o, al menos, eso es lo que parece). Teníamos que compensar tanta sangre y sed de venganza.

Mi feliz matrimonio (Netflix)

Una vez más, Netflix nos trae un estreno de anime para esta semana. Esta vez, se trata de la adaptación del manga de Tsukiho Tsukioka. Un drama romántico que narra la historia de Miyo, una mujer de familia noble que vive con su madrastra, quien no la trata bien, y su prometido, un soldado. Ella intenta abrirse a él, pero el pasado de este, que abandonó a su anterior prometida a días de la boda, hace que le sea difícil confiar en su futuro esposo.

Te estoy vigilando (Disney+)

Disney+ estrena thriller con Amy Acker, Jon Ecker, warren Christie, Mariel Molino y Aliyah Royale como protagonistas. La serie narra la historia de Elena Santos, una joven que intenta ganar dinero haciendo de niñera para una familia rica de Manhattan. Pero, como si del Arconia se tratase, empieza a descubrir que los vecinos del edificio esconden secretos, tragedias y crímenes realizados y escondidos. Sin embargo, la realidad es que ella tampoco está exenta de culpa.

Santos criminales (HBO Max)

Los soprano marcaron un antes y un después en el mundo de las series, y su creador, David Chase, lo sabe. Por ello, en 2021, decidió regalarle a sus fans Santos criminales, precuela protagonizada por Alessandro Nivola en la que se nos cuenta la juventud del gángster de Nueva Jersey. La historia que nunca conociste sobre los comienzos de Tony Soprano te espera en HBO Max.

John Wick 4 (Prime Video)

Hace poco que el cuarto capítulo de John Wick llegó a Prime Video y, como no podía ser de otra manera, la película está en el top de las producciones más vistas de la plataforma. No existe persona que no quiera volver a ver a Keanu Reeves como un legendario asesino. En esta cuarta entrega, el personaje, ya retirado, vuelve a la carga en busca de venganza. Le acompañan en la gran pantalla Donnie Yen, Bill Skarsgard, Ian McShane, Shamier Anderson, Laurence Fishburne y Rina Sawayama, entre otros.

