Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: jueves 4 de mayo de 2023

May the 4th be with you! Es el día de Star Wars, pero tranquilos, no todas las recomendaciones de hoy van a ser sobre una galaxia muy, muy lejana. Además de las películas y series de obligado visionado hoy, otro gran estreno se une a la fiesta: tras una larga espera, volvemos al mundo de Los Bridgerton, aunque no junto a los hermanos del Conde.

Por otro lado, mientras seguimos el estreno semanal de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen, nos despedimos en cines de una de nuestras sagas más queridas y, por ello, te proponemos volver a ver a estos superhéroes antes de despedirnos de ellos en la pantalla grande. A continuación, te contamos cuáles son nuestras recomendaciones de series y películas para el día de hoy.

Star Wars Visions: Volumen 2 (Disney+)

Casa de Obi-Wan Kenobi, Andor y el fenómeno de The Mandalorian, Disney+ no podía dejar pasar el 4 de mayo sin algún estreno del universo de la Saga Skywalker. En el día de Star Wars, la plataforma estrena la segunda temporada de Star Wars Visions con 9 nuevos cortos de 9 célebres estudios de animación. La primera entrega consiguió dos nominaciones: una al Emmy a mejor producción corta de animación y otra a los Premios Annie a mejor producción animada para TV. Ya era hora de que nos dieran una segunda.

La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton (Netflix)

Entre tanto Duque y Conde y sus "ardo por ti" y "eres la ruina de mi existencia y el objeto de todos mis deseos", poco se habla de una de las muestras de amor más sinceras que nos ha regalado el fenómeno de Los Bridgerton. Fue en la segunda temporada cuando descubrimos que, tras esa fachada fría y avispada de la reina Carlota, se escondía el sufrimiento y el amor más profundo por su marido Jorge de Inglaterra. Nos lo merecíamos y Netflix lo sabía, por ello, llega a la plataforma un spin-off en formato miniserie de 6 episodios para contarnos la historia más bonita de amor real.

Guardianes de la galaxia (Disney+)

Hoy nos despedimos en cines de los guardianes más sinvergüenzas de la galaxia con la tercera y última entrega de la saga de James Gunn. Hace 6 años que conocimos al padre de Star-Lord en el Volumen 2 y hace casi 10 de la primera vez que vimos a estos antihéroes de Marvel. Más de uno necesitamos un repaso, por ello, te proponemos hacer maratón de Guardianes de la galaxia antes de ir al cine. Y, sobre todo, aunque estemos a las puertas del verano, no olvides ver el especial de Navidad con la aparición del héroe Kevin Bacon, lo vas a necesitar para entender la tercera entrega.

Love & Death (HBO Max)

El 13 de junio de 1980, Candy Montgomery, un ama de casa de los suburbios de Texas, mató a la mujer de su amante a hachazos. Cansada de su vida en Silicon Prairie junto a su marido y sus hijos, Candy decidió que necesitaba diversión, y escogió al esposo de Betty, Allan Gore, para comenzar una aventura. Tras meses de infidelidad, el affaire desembocó en el peor de los finales. Elizabeth Olsen y Jesse Plemons se meten en la piel de esta pareja de adúlteros en la nueva serie de HBO Max dirigida por Lesli Linka Glatter (Mad Men, Homeland).

