Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: miércoles 31 de mayo de 2023

Se acaba mayo y toca celebrar que hemos superado un mes más, pero antes destacamos, por un lado, el estreno de Netflix del día y, por otro, una de las producciones más exitosas de los últimos años, disponible en Prime Video.

A parte, como decíamos, estamos de celebración y, por ello, hemos decidido destacar dos películas perfectas para evadirse durante un rato. Para los amantes de las películas de baile de superación y para los que simplemente quieren ver a Channing Tatum bailar sin camiseta, aquí van nuestras recomendaciones para el día de hoy.

Perfil falso (Netflix)

Imagina conocer al amor de tu vida en una app de citas solo para descubrir que la persona de la que te has enamorado no existe y que toda esa relación idílica fue solo una ilusión. Netflix nos presenta este thriller de Colombia sobre Camila (Carolina Miranda), una mujer que, tras descubrir que su nuevo amor no es quien dice ser, sino que lleva otra vida paralela, decide hacerle la vida imposible en el falso paraíso en el que vive con su mujer.

Honey (Netflix)

Hoy es el último día para ver este título en Netflix así que, si quieres rememorar aquella época en la que Jessica Alba se convirtió en una bailarina profesional, esta tiene que ser la película que veas hoy. Honey narra la historia de una chica que trabaja de profesora de hip hop de día y de camarera en un bar de noche hasta que, un día, un director de vídeo la ve bailar en el club y le ofrece un trabajo como bailarina. ¿Será esta su gran oportunidad para triunfar en el mundo del baile?

Magic Mike XXL (HBO Max)

Seamos sinceros, ¿realmente necesitamos una excusa para recomendar Magic Mike? Porque la verdad es que no la tenemos. El título está en HBO Max con Channing Tatum y Joe Manganiello esperando y listos para mostrarnos sus pasos de baile... y ya está, esa es nuestra explicación. Si necesitas más razones para verla, te recordamos que es en esta entrega donde Manganiello se gana a la dependienta de la gasolinera con sus sensuales movimientos.

The Good Doctor (Prime Video)

Hace ya mucho que Charlie consiguió entrar en la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Desde 2017, Freddie Highmore, el actor que dio vida a aquel niño con grandes ideas para golosinas, protagoniza una de las series más exitosas de los últimos años (que, como todas, no se ha librado de las polémicas). La producción sigue la vida de Shaun Murphy, un joven residente que padece autismo y síndrome de Savant. Con el único objetivo de convertirse en cirujano, tendrá que luchar contra los prejuicios de sus jefes y compañeros.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.