Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: jueves 27 de julio de 2023

Mucha (mucha) animación y una de fantasía. Así se presenta este jueves. Por otro lado, dos son estrenos y otras dos son películas que hemos decidido recuperar porque es verano y porque, a la espera de nuevo contenido, bueno es el que ya conocemos.

De la villana más mítica de DC al brujo más gruñón de todos, pasando por un adorable niño italiano y por la historia de aquel niño que se hundía en el agua. Ninguna de las historias son nuevas, pero son de esos personajes que no nos cansaremos de ver nunca. Aunque hayamos visto sus aventuras mil y una vez.

Harley Quinn (HBO Max)

Nominada varios años a Mejor producción animada para TV en los Premios Annie, la serie sobre una de las villanas más queridas de DC vuelve a HBO Max con una cuarta temporada. Con la voz de Kaley Cuoco en el papel de la protagonista, la serie sigue las aventuras de Harley después de separarse del Joker junto a otros villanos como Poison Ivy. La Legión del Mal ha llegado para quedarse. No es la versión de la tan actual Margot Robbie, pero merece mucho la pena.

The Witcher - Temporada 3, Parte 2 (Netflix)

Ahora sí. Decíamos en su momento, cuando se estrenó la primera parte de la tercera temporada de The Witcher, que no le diríamos adiós a Henry Cavill hasta que no se estrenase la segunda parte de la nueva entrega. Hoy, ha llegado ese día. Nos despedimos del actor en su papel de Geralt de Rivia con los últimos capítulos de la serie de Netflix tal y como la conocíamos. A partir de la próxima temporada, será Liam Hemsworth el encargado de dar vida a nuestro gruñón brujo favorito.

One Piece Film Red (Prime Video)

Lo sabemos, lo que realmente estáis esperando los fans de One Piece es el estreno de la serie de live action, pero es que eso no será hasta finales de agosto así que, mientras tanto, solo podemos ofreceros otras cosas como volver a ver esta película en un intento por engañar a nuestro cerebro y conseguir así que se entretenga con contenido de este anime mientras espera al estreno que todos queremos ver. No es lo mismo pero, en realidad, tampoco nos importa volver a ver por enésima vez lo mismo.

Luca (Disney+)

Del anime a la animación de Pixar. Es verano así que, si tenemos que recomendar una película para los más peques, tenía que ser Luca. Estuvo nominada a los premios Oscar, los Globos de Oro, los BAFTA, los Annie y los Critics Choice Awards. Lo decimos por si necesitabas que alguien te tuviera que convencer para verla, aunque no creemos que eso haga falta. La historia de este niño italiano es de las más entrañables que nos ha dado Pixar en mucho tiempo.

