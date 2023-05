Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: viernes 26 de mayo de 2023

Hoy es el estreno del live action de La sirenita así que una de las recomendaciones ya te la puedes imaginar... Por si tienes un poco olvidada su historia. A ella se suma un nuevo anime, la historia sobre unos amigos que deciden hacerse ricos vendiendo coca y las aventuras de un cuarentón en su intento por sacarse el carnet de conducir. De todo un poco y para todos los gustos, aquí van nuestras recomendaciones para el día de hoy.

Rabo de Peixe (Netflix)

En las series (y suponemos que en la vida real también), encontrarse con un barco cargado de cocaína siempre supone la mayor de las tentaciones para conseguir hacerse rico rápidamente. Al menos, eso es lo que le pasa a Eduardo (José Condessa), el protagonista de la nueva serie portuguesa de Netflix quien, junto a sus amigos, decide que ese barco hundido en su isla es la oportunidad perfecta para hacer realidad sus sueños más caros.

Paranoia Agent (Prime Video)

Prime Video acoge entre sus títulos este anime alabado por la crítica sobre una diseñadora gráfica de Tokyo que, tras la creación de una mascota muy popular, cae en depresión al ser dejada de lado por sus envidiosos compañeros y soportar la presión de su jefe por volver a crear un nuevo muñeco con el mismo éxito que el anterior. Una noche, es atacada por un chico con patines, Shounen Bat, famoso por ir golpeando a la gente con un bate en medio de la noche.

La sirenita (Disney+)

Hoy se estrena el live action de La sirenita protagonizado por Halle Bailey por lo que, entre nuestras recomendaciones, no podía faltar la película original de animación de 1989. Con aquella melena pelirroja, cola verde y conchas lilas, aquella sirena que soñaba con ir al mundo de los humanos hizo que todos los niños soñasen con todo lo contrario: vivir en un mundo marino en el que un cangrejo y un pez son tus mejores amigos. A partir de hoy, las nuevas generaciones tendrán otra sirenita con la que soñar, por lo que a nosotros nos toca recordar aquella que nos hizo soñar a nosotros.

No me gusta conducir (HBO Max)

A algunos les cuesta más sacarse el carnet, a otros menos, pero siempre es más complicado para aquellos que deciden hacerlo cuando ya no son tan jóvenes y rondan los cuarenta. El director de No me gusta conducir, Borja Cobeaga, se inspira en su propia historia para contar los problemas a los que se enfrenta Pablo (Juan Diego Botto), un profesor de universidad que, al verse obligado a apuntarse a la autoescuela, se encuentra con una de sus alumnas (Lucía Caraballo), quien se convierte en su compañera de pupitre en esta difícil tarea de aprender a conducir.

