Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: miércoles 26 de julio de 2023

De alguna manera, nos ha dado por rememorar películas, series y, sobre todo, sensaciones que vivimos hace tiempo, allá por los 2000 y algo. Por un lado, tenemos la mítica película de Mario Casas sobre un chico rebelde y una niña pija y una reciente película de adolescentes (no, no es Culpa Mía, no podemos recomendar siempre la misma por mucho que queramos, pero también está en Prime Video).

Por otro lado, la nueva versión de una de las series que más nos entretuvo (sobre todo en verano) y una serie de dibujos para adultos que siempre que parecía que decía adiós para siempre, nunca fue verdad, así que aquí está con una nueva temporada para seguir haciéndonos reír.

Maravilloso desastre (Prime Video)

Parece que Prime Video no deje nada al azar. La boda de Dylan Sprouse con Barbara Palvin se ha hecho viral y, entre tantas fotos de cambio de vestido y bailes, en algún momento nos ha dado por buscar películas del actor. Y ahí está esta plataforma para avisarnos de que Maravilloso desastre, la última película del gemelo Sprouse, ya está disponible en su catálogo. Sí, es una película de adolescentes... Pero para nada es como todas las demás.

Cómo conocí a tu padre (Disney+)

Cuando vimos el anuncio de que el formato de la serie que nos presento a Barney, Ted Mosby y a sus compañeros volvía con Hillary Duff al frente, la verdad es que no teníamos mucha fe en ella. Sin embargo, ahí sigue, con una segunda temporada y una historia que se repite (bueno, más o menos, al fin y al cabo, los tiempos han cambiado). Además, esta temporada tiene un cameo importante.

Tres metros sobre el cielo (Netflix)

Es inevitable: da igual cuántas cosas haga Mario Casas, un pedacito de él siempre lo tendremos ligado a Hache, el personaje macarra que interpretaba en Tres metros sobre el cielo. Por ello, tras el estreno de Bird Box Barcelona, y a la espera de su debut como director el 25 de agosto con Mi soledad tiene alas, no podemos evitar recordar este drama adolescente rodado por las calles de Barcelona (al igual que estas dos últimas películas).

Futurama (Netflix)

Sus idas y venidas son dignas de contar. Ni Los Simpson podrían haber predecido su recorrido televisivo. Dos veces parecía que la serie llegaba a su fin... Y dos veces ha vuelto a la vida. Ahora, Futurama, esa disparatada serie de ciencia ficción, vuelve con una nueva temporada en la era de las plataformas. Porque puede que sus protagonistas se encuentren en el siglo XXXI, pero los problemas a los que se enfrentan, muchas veces, poco se diferencian de los nuestros.

