Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: martes 25 de julio de 2023

¿Y lo poderoso que nos ha quedado el collage de hoy, qué? ¿Que hemos decidido recomendar Wonder Woman solo para que quedase así de increíble? También. Pero ¡eh!, nunca está de más hacer estas trampas cuando estamos recomendado una película que ha significado tanto para las niñas que también sueñan con ser superheroínas y no la eterna damisela en apuros.

A ello añadimos el esperado estreno de Babylon en plataformas, la historia de la superheroína Atom Eve y la nueva serie de Netflix proveniente de Brasil: un drama adolescente sobre las dificultades de vivir entre los sueños y la realidad de la ciudad de São Paulo.

Invencible: Atom Eve (Prime Video)

La historia de cómo Atom Eve se convirtió en la superheroína que conocemos ha llegado a Prime Video con Invencible. Esta precuela narra la vida de Samantha Eve Wilkins, quien creció sintiendo que no pertenecía a ningún lugar, incluso dentro de su propia familia. Pero, tras la aparición de alguien del pasado, la conocida como Atom Eve descubrirá su historia y el origen y potencial de sus poderes.

Wonder Woman (HBO Max)

La historia de la mujer que le enseñó a las niñas que ellas también pueden ser superheroínas está en HBO Max. Puede que DC no tenga buena fama en cuanto a sus adaptaciones cinematográficas, pero con la primera película de Wonder Woman hacemos una excepción. Gal Gadot como la heroína que necesitábamos y Chris Pine como el caballero en apuros... No podíamos pedir más.

Babylon (Prime Video)

O la amas o la odias. Estas son las reacciones que pareció suscitar la nueva película de Damien Chazelle cuando llegó a los cines en abril. Un drama comedia ambientado en la ciudad de Los Ángeles de los años 20 que retrata el ambiente hollywoodiense de la época no podía no contar con un reparto como este: Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Tobey Maguire, Eric Roberts, Samara Weaving... Si todavía no la has visto, te animamos a descubrir de qué lado estás tú.

Sintonía (Netflix)

Christian Malheiros, Jottapê y Bruna Mascarenhas protagonizan este drama adolescente brasileño que explora la vida de tres adolescentes y sus experiencias divididas entre la música, la religión y el narcotráfico en el corazón de São Paulo. "Una visión fascinante de la vida en las favelas de São Paulo, donde la gente es creativa y esperanzada, a pesar de sus difíciles circunstancias", afirman críticas como la de Decider.

