Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: martes 23 de mayo de 2023

Con el festival de Cannes presentando todas las novedades cinematográficas que nos esperan este año, no podíamos no recomendar una de nuestras películas favoritas de Scorsese. A ella se suma la película de Dwayne Johnson para DC, por si te apetece ver una película de superhéroes que no te haga pensar mucho.

En cuanto a nuestras recomendaciones de series, dos grandes estrenos de hoy. El primero, la historia sobre un niño que descubre el mundo exterior tras crecer encerrado en casa, el segundo, el documental sobre una de las profesiones más bonitas pero también peligrosas del mundo que, desde hace unos años, se ha puesto muy de moda.

Somewhere Boy (Filmin)

¿Alguna vez te habías preguntado qué le pasaría a una persona si creciese sin contacto con el mundo exterior? Este drama que llega hoy a Filmin responde a esa pregunta con la historia de Danny (Lewis Gribben), un adolescente que ha vivido toda su vida encerrado en casa por orden de su padre quien, tras vivir la muerte de la madre de su hijo cuando este era un bebé, decidió mantenerlo alejado de los peligros que acechan en el mundo. Danny comenzará a descubrir el mundo junto a su primo Aaron (Samuel Bottomley) cuando su padre muera repentinamente y vaya a vivir a casa de su tía.

Shutter Island (Prime Video)

Sin duda, si hay una película que el Festival de Cannes ha hecho que esperemos ansiosos, esa es Killers of the Flower Moon, el nuevo filme de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro como protagonistas. Pero para ello todavía quedan demasiados meses (con su estreno programado para octubre), así que, por ahora, habrá que conformarse con ver otras películas del cineasta. Nosotros te recomendamos Shutter Island, también con Leonardo DiCaprio a la cabeza en el papel de un agente que decide investigar la huida de un paciente de un centro psiquiátrico. De esas películas de las que mejor no contar nada más.

Black Adam (HBO Max)

Con el estreno de Fast X (para que nos entendamos… Fast & Furious 10) nos hemos vuelto a acordar de La Roca y, por ello, hemos decidido recomendar la última película en la que le pudimos ver. Básicamente, Dwayne Johnson haciendo de Dwayne Johnson, pero esta vez en el universo de DC con un traje apretado. Black Adam muestra las aventuras de este superhéroe con los poderes omnipotentes de antiguos dioses que decide impartir justicia tras ser liberado de su tumba terrenal.

Gente sirena (Netflix)

Toda persona que viese H2O de pequeña quiso ser sirena alguna vez, pero la mayoría conocimos demasiado tarde que eso era posible, aunque puede que la profesión de sirena profesional no sea tan bonita y llena de arcoíris como se podría imaginar. El nuevo documental de Netflix se adentra en el mundo del sirenismo, una profesión que, aunque poco conocida hasta ahora, ha llegado a dar lugar a una industria multimillonaria.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.