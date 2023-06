Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: viernes 23 de junio de 2023

Hoy es día de estrenos y de una película de superhéroes (esta vez de DC) que te recordamos que puedes ver en plataformas si no fuiste al cine en su momento o si te apetece volver a descubrirla.

Un chico que descubre lo que es ser adolescente, la difícil lucha de un joven por convertirse en jugador profesional de la NBA y la historia de amor entre un empresario y una empleada protagonizan los títulos recomendados del día.

Soy virgo (Prime Video)

Una serie fantástica. Nos referimos al género, pero también a su guion, trama y producción. De la mente que creó Sorry to Bother You, Boots Riley, llega esta comedia de Prime Video sobre un chico negro de 4 metros de altura que, criado en reclusión, descubre el mundo por primera vez, con toda su belleza, drama y contradicciones. Un viaje hacia la adultez en el que Cootie (Brett Gray) hará todo aquello propio de la juventud, con la búsqueda del amor y la amistad, la vivencia de situaciones embarazosas y el encuentro con su ídolo El Héroe incluidos.

Swagger (Apple TV+)

El otro gran estreno de hoy se centra en el baloncesto. Swagger es un drama biográfico basado en las experiencias de Kevin Durant en el baloncesto juvenil. Jace Carson (Isaiah R. Hill) es un joven talento de la liga juvenil de su país con una madre decidida a conseguir que su hijo llegue a jugar en la NBA. Su entrenador, exjugador estrella, le intentará ayudar para conseguir esa meta.

¡Shazam! La furia de los dioses (HBO Max)

La primera vez que vimos a Zachary Levi como Shazam fue en 2019, cuando David F. Sandberg estrenó la película sobre un joven de 14 años que se convierte en superhéroe al grito de "¡Shazam!". Este año, nos hemos vuelto a reunir con él en La furia de los dioses, que narra como este héroe y sus amigos deberán enfrentarse a las Hijas de Atlas y salvar el mundo. Si no la fuiste a ver al cine, es tu momento para ponerte al día.

King the Land (Netflix)

Los fans de los K-drama ya tienen nueva serie a la que viciarse... y la trama es todo lo que podíamos esperar y querer. Con 16 episodios, la serie de Corea del Sur dirigida por Hyun-Wook Im tiene como protagonistas a Lee Jun-ho y Yoona y narra la historia de un joven heredero de una millonaria empresa familiar que, en mitad de las disputas por el control de la empresa, choca con una empleada de irresistible sonrisa... O eso piensan todos, menos él, que no la soporta.

