Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: jueves 22 de junio de 2023

Muchas caras conocidas en las recomendaciones de hoy: Sarah Jessica Parker, Ana de Armas, Chris Evans, Jake Gyllenhaal... Con tan solo citar estos nombres, los que estén atentos a las últimas noticias de cine se podrán imaginar algunas de las recomendaciones que vienen a continuación.

Cine bélico y romántico y dos comedias (una secuela de una de las grandes series de los 2000 y otra K-drama) protagonizan los títulos destacados de hoy.

El pacto (The Covenant) (Prime Video)

Para los que se lo estén preguntando: no, todavía no nos hemos cansado de recomendar películas de Guy Ritchie. Y es que se trata de filmes ideales para ver una noche antes de ir a dormir. Esta vez, le toca el turno a El pacto (The Covenant), cine bélico sobre un sargento (Jake Gyllenhaal) y su intérprete local (Dar Salim), quien deberá arriesgar su vida por salvar a su jefe tras una emboscada que hará que deban atravesar kilómetros de terreno enemigo.

Ghosting (Apple TV+)

En algún momento tenía que pasar. Siendo tan amigos en la vida real, no podía ser que Ana de Armas y Chris Evans no hubiesen protagonizado ninguna película juntos. Y entonces llegó Apple para darnos Ghosting, una comedia romántica de espionaje en la que la pareja de actores interpretan a un hombre que se enamora perdidamente de una agente secreta. Cine de acción con dos protagonistas a los que siempre querremos ver, sin importar la trama de la película.

And Just Like That... (HBO Max)

A estas alturas, si no te has enterado del drama entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall tienes que haber estado viviendo en otro plano astral. Sea como sea, lo importante es que And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, estrena segunda temporada y, en ella, volveremos a ver a Samantha, aunque solo en un episodio y manteniendo una conversación telefónica con Carrie. Pensábamos que nunca viviríamos este momento así que nos conformamos con lo que nos den.

Queremos el divorcio (Netflix)

Lo difícil de un divorcio suele ser convencer a la pareja de que esa es la mejor decisión y conseguir separarse de manera amistosa. Lo raro llega cuando un matrimonio quiere divorciase con todas sus fuerzas pero no lo hace. Ese es el caso de la pareja protagonista de Queremos el divorcio, un político y una actriz que, tras decidir poner fin a su relación matrimonial, se ven obligados a ayudarse mutuamente y unir fuerzas para conseguirlo, pues los beneficios que su matrimonio aporta a la gente de su alrededor no les pondrán las cosas fáciles.

