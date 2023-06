Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: miércoles 21 de junio de 2023

Hoy se estrena una de las series más esperadas de Marvel (al menos, para aquellos que sepan quienes son los Skrulls). Pero sabemos que no a todo el mundo le interesan los superhéroes y, por ello, hemos reunido otras tres películas y series para los que no les apetezca introducirse de nuevo en el mundo de los Vengadores.

Para las películas, recomendamos una de las secuelas más interesantes del cine de terror y otra destinada a los adolescentes. Además, añadimos una docuserie para los amantes de los deportes y, sobre todo, del mundo del tenis.

Invasión secreta (Disney+)

Los fans de los cómics de Marvel llevaban mucho tiempo esperando el día en el que los estudios decidiesen profundizar en los Skrulls, una raza alienígena capaz de cambiar de forma y adoptar la imagen de cualquier ser viviente, lo que implica poder hacerse pasar por personalidades como Nick Furia o los propios Vengadores con el objetivo de tomar el control de la sociedad humana. Esta nueva serie cuenta con Samuel L. Jackson como protagonista y con la participación de Ben Mendelsohn, Olivia Colman y Emilia Clarke, entre otros.

Doctor Sueño (HBO Max)

En 2019, casi 40 años después del estreno de El resplandor, el director Mike Flanagan adaptaba la novela de Stephen King para contarnos qué pasó con aquel niño que vivió aquellos eventos traumáticos en un hotel de Colorado junto a sus padres. Danny Torrance (Ewan McGregor), el hijo de Jack, se ha convertido en un adulto traumatizado, con problemas de ira y alcoholismo que, tras ver cómo sus habilidades psíquicas vuelven a resurgir, deberá proteger a una niña que también posee el don de "el resplandor".

After (Prime Video)

Esta recomendación no podía ir dirigida a otras personas que no fuesen aquellas que, tras ver Culpa mía, se han quedado con ganas de más. A no ser que quieras leerte la saga Culpables en la que está basada la película, lo único que podemos ofrecerte para saciar esa necesidad de saber más es volver a ver After. Es otra historia completamente distinta, pero ver el romance entre Hardin y Tessa quizá sirva para distraernos del hecho de que todavía queda demasiado para saber qué pasará con Nick y Noah.

Break Point (Netflix)

Con apariciones de Maria Sharapova, Rafa Nadal, Andy Roddick o John McEnroe, esta docuserie deportiva sigue a los mejores tenistas del mundo para trasladar al espectador al interior de los Grand Slam. Después de una primera temporada de 5 episodios en los que conocimos más a fondo a Nick Kyrgios, Matteo Berrettini y Paula Badosa, entre otros, Netflix estrena una segunda parte para seguir mostrándonos el mundo del deporte desde el interior.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.