Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: martes 20 de junio de 2023

Hoy es uno de esos días en los que las recomendaciones van desde las historias más fantásticas a hilarantes sketches de comedia. Dado que hoy no contamos con grandes estrenos, hemos decidido rescatar algunas series y películas que todavía esperan ser descubiertas en las plataformas.

De fantasía, encontramos una lucha contra el Grifo y la exploración de los mares junto a un semidiós. Para los que prefieren historias reales, la historia de la adaptación de la serie Extras en Alemania y, finalmente, para los que quieren echarse unas risas, una serie de sketches dirigidos por Tim Robinson.

El Grifo (Prime Video)

Desde Alemania nos llega esta serie fantástica dirigida por Sebastian Marka (The Hundred Code) y Max Zahle (Raju) y basada en las novelas de Wolfgang Hohlbein sobre Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) y Becky (Lea Drinda), 3 jóvenes que llegan por casualidad al mundo fantástico de Black Tower. Allí, unirán sus fuerzas para luchas contra los cazadores (esculturas de la muerte alada) y el gran Grifo. Esta nueva serie de Prime Video se ha convertido en el gran éxito de fantasía de la temporada.

German Genius (HBO Max)

En 2005, en Reino Unido se estrenaba la serie de comedia Extras sobre un actor fracasado que decidía dejar su empleo para convertirse en un famoso actor de cine, aunque pronto se daba cuenta de que conseguir un papel importante no es misión fácil. German Genius homenajea esta sitcom de los 2000 narrando una historia con el actor Kida Khodr Ramadan quien, falto de nuevos grandes proyectos, recibe una nueva oportunidad con la adaptación de Extras en Alemania.

I Think You Should Leave (With Tim Robinson) (Netflix)

Ha estrenado 2 temporadas y la crítica todavía apuesta por ella. De lo incómoda y ridícula que es, coinciden en que se convierte en una producción brillante. I Think You Should Leave (with Tim Robinson) (Creo que deberías marcharte (con Tim Robinson) en su traducción al español) recopila una serie de sketches dirigidos por el cómico Tim Robinson quien, acompañado de diversos invitados, crea situaciones tan incómodas que hacen que la gente de su alrededor quiera marcharse cuanto antes de su lado.

Vaiana (Disney+)

Si el nuevo live action de La sirenita te ha dejado con ganas de más aventuras por el mar, en Disney+ te espera Vaiana (o Moana, dependiendo de si prefieres verla en español o en inglés) para descubrir qué hay más allá de la línea del horizonte que separa el cielo del mar. Tras conocer la noticia de que Dwayne Johnson está preparando el remake de acción real (recordemos que él mismo pone voz al semidiós Maui), hace un tiempo que teníamos ganas de volver a ver el viaje de esta hija del jefe (que no princesa) por las aguas hawaianas.

