Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: jueves 20 de julio de 2023

Seguimos con nuestras recomendaciones de verano. El estreno de hoy es el retorno con una tercera temporada de la historia de tres amigas que descubren nuevas experiencias mientras mantienen su amistad a flote para siempre y un día.

A ello, como ya anunciamos ayer, hemos decidido sumarle tres películas y series que, o bien hemos sacado del baúl de los recuerdos de la infancia (y hemos comprobado con gusto que están disponibles en plataformas) o bien nos han recordado a otros clásicos, o bien nos han venido a la mente por cierto concierto en España.

Dulces magnolias (Netflix)



Hoy, Dulces magnolias estrena tercera temporada. Joanna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Neadley vuelven a meterse en la piel de tres amigas de Carolina del Sur que intentan mantener un equilibrio entre su vida amorosa, su carrera y sus seres queridos en la producción creada por Sheryl J. Anderson. Intentar hacer lo correcto no siempre es tan fácil pero, si algo es seguro, es que las amigas son para siempre… y un día.

Titan A. E. (Disney+)



Los que estén obsesionados con la película de animación de Anastasia (sí, aquella que siempre ha sido considerada de Disney aunque, realmente, fue la primera película de dibujos de Fox), sabrán de la existencia de Titan A. E. De los mismo creadores, Don Bluth y Gary Goldman, llegó esta película de ciencia ficción, también de animación, ambientada en el año 2308, cuando la Tierra se ve atacada por una especie alienígena y las naves deciden huir del planeta.

Mi policía (Prime Video)



Lo que decíamos: todavía no nos podemos quitar de la cabeza los dos conciertazos que Harry Styles dio en Madrid y en Barcelona la semana pasada. Así que, para continuar nuestra obsesión con el cantante, hoy recomendamos este drama protagonizado por él, Emma Corrin y David Dawson sobre un policía gay que, en un intento por vivir una vida normal en los plenos y homófobos años 60, acaba casándose con una mujer a pesar de estar enamorado de otro hombre.

High School Musical: El musical: La serie (Disney+)



Hace unos días llegó el anuncio con tráiler incluido de la cuarta temporada de esta serie. No, Olivia Rodrigo ya no va a aparecer en ella, pero cualquier cosa que nos recuerde a nuestra preadolescencia y a la obsesión con Troy Bolton nos va a gustar, y Disney lo sabe. Mientras esperamos al 9 de agosto para ver las nuevas aventuras de estos alumnos, nosotros vamos a empezar a darle un repaso a las temporadas anteriores para que no se nos escape nada.

