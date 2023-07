Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: martes 11 de julio de 2023

El último concierto de Taylor Swift nos ha dado ganas de volver a ver una de sus películas (los swifties saben a lo que nos referimos). Siguiendo con la temática juvenil, añadimos a la lista una serie sobre unos jóvenes coreanos a punto de convertirse en adultos.

A ello le sumamos el regreso de un anime con su segunda temporada y el estreno de uno de los dramas que más van a dar que hablar: el de una mujer que comienza una aventura con un hombre mucho más joven que ella.

De los 19 a los 20 (Netflix)

4 de diciembre. En una semana, un grupo de jóvenes cumplirán 20 años y se convertirán en adultos. Mientras tanto, solo hay una regla: no pueden tener citas. Así se presenta este documental de Netflix con la intervención de Su-Hyun Lee, Kyu-hyun Cho y Se-Woon Jeong. A lo largo de la serie, estos adolescentes compartirán su última semana antes de entrar en la vida adulta, donde descubrirán lo que es la libertad y comenzarán a tener sus primeras experiencias más allá de la adolescencia.

Seducción fatal (Netflix)

El deseo es mortal. Así anunciar el tráiler de Seducción fatal esta nueva serie de Netflix sobre una profesora casada con problemas en su matrimonio que inicia una aventura con un hombre mucho más joven que ella. Pero el affaire desemboca en graves consecuencias y una tragedia que hará que la protagonista se plantee cuál es la verdad sobre la gente que la rodea.

Bleach: Thousand-Year Blood War (Disney+)

En Disney+ encontrarás las 2 temporadas de Bleach: Thousand-Year Blood War, el anime basado en el manga de Tite Kubo y secuela de Bleach. Dirigida por Tomohisa Taguchi, la serie narra el regreso al campo de batalla de Ichigo Kurosaki con su Zanpaktó para ayudar a aquellos que lo necesitan tras la aparición del Segador de Almas Sustituto. El anime estará dividido en cuatro partes, siendo las dos primeras Thousand-Year Blood War y The Separation, estrenada el 8 de julio.

Historias de San Valentín (HBO Max)

Qué clase de swifties seríamos si no recomendásemos Historias de San Valentín tras el estreno del videoclip de I Can See You de Taylor Swift en el que aparece Taylor Lautner, sobre todo después de que este hiciese una aparición sorpresa en el concierto de la cantante con el mismo back flip que hacía en esta película en la que la pareja interpretaba a dos enamorados de instituto en el día de San Valentín. Por un momento, hemos vuelto a 2010 y, la verdad, no nos queremos ir.

