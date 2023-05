Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: miércoles 10 de mayo de 2023

El día de hoy va sobre reinas egipcias, casos de desapariciones en Estados Unidos, la voluntad de cambiar una vida y ciudades fantásticas en las que humanos y criaturas mitológicas conviven en ambiente de guerra.

Dos documentales, uno sobre el antiguo Egipto y otro sobre la policía de Carolina del Norte lideran las recomendaciones de hoy. A ellas se suman la nueva comedia de Disney+ sobre una joven que decide retomar la carrera que dejó en un intento por darle un giro a su vida y la serie protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne que, más de un mes después de su final, todavía se encuentra en el top 10 de series de Prime Video.

La reina Cleopatra (Netflix)

Producida por Jada Pinkett Smith, la segunda temporada de Reinas de África se centra en la historia de Cleopatra. La polémica rodea su estreno desde que se conoció que sería Adele James, una actriz negra, la que daría vida a esta figura histórica. Tachada de “falsificación de la historia egipcia” por Egipto pues, tal y como ha afirmado el secretario del Consejo Supremo de Antigüedades, “tenía la piel clara y rasgos helenos”, la serie ha recibido críticas por clasificarse como documental. Hoy, por fin podemos ver cómo han abordado la historia de esta gran figura femenina.

Desapariciones: ¿Vivos o muertos? (Netflix)



"Hace 22 años que soy policía... Ya nada me sorprende", se oye a una agente afirmar los primeros segundos del tráiler. Para los fans de los True Crime y los documentales sobre investigaciones policíacas llega a Netflix Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una serie documental que sigue a un equipo de policías de Carolina del Sur especializados en desapariciones en circunstancias inquietantes.

Not Dead Yet (Disney+)

El tercer estreno del día lo encontramos en Disney+. Basada en el libro de Alexandra Potter, esta comedia dirigida por Dean y Todd Holland sigue la historia de Nell Serrano (Gina Rodríguez), una mujer a la que no le gusta su vida y que, tras quedarse soltera y notar el paso del tiempo, decide retomar la carrera que dejó hace 10 años. Lauren Ash, Hannah Simone y Phillip-Charlie Daniell se unen a Rodríguez para traernos esta sitcom que nos recuerda que todavía no estamos muertos.

Carnival Row (Prime Video)

En 2019, nos introdujimos en la ciudad neo-victoriana de Burge, donde las criaturas mágicas iban a buscar refugio huyendo de la guerra desatada en sus hogares mitológicos. El 17 de marzo de este año, la serie protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne puso fin a la historia de amor y la lucha por la libertad de sus protagonistas. Si ya eras fan por entonces y todavía no has visto la segunda temporada, ¡No esperes más! Si nunca has visto la serie, esta puede ser una buena opción para empezar dado que no es de esas eternas producciones que nunca conseguirás acabar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.