Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: jueves 1 de junio de 2023

Hemos decidido que queremos comenzar el mes con buen pie y, qué mejor manera de hacerlo que con algunas de las comedias con las que más hemos disfrutado los últimos años (o puede que no tan últimos). Hoy recomendamos una de nuestras series y otra de nuestras películas favoritas, y a ellas añadimos 'El' musical imprescindible.

Además, como cada día, destacamos uno de los estrenos del día, esta vez, de la plataforma de Netflix, que nos traslada a los fatídicos días posteriores al 11 de marzo de 2011, tras el sismo de Tohoku.

Los días (Netflix)

Una catástrofe nuclear sin precedentes acecha: se aproxima un nuevo Chernóbil. Un apagón en la central nuclear de Fukushima Daiichi provocado por un tsunami hace que 4 reactores pierdan el control y la radiación aumente. "¿Fue algo que hicimos mal o fue un hecho inevitable?". La nueva serie de Netflix ahonda en todo aquello que pasó tras el 11 de marzo de 2011, el día en que ocurrió el sismo de Tohoku en Japón.

New Girl (Disney+)

Si te gustan las series de comedia románticas, no puede ser que todavía no hayas visto New Girl y, si ya la has visto, coincidirás con nosotros en que nunca es mala idea volver a ver algún capítulo (o toda la serie entera). Porque a Jess hay que quererla aunque sea un poco rara y se meta en situaciones incómodas, y porque cada uno de nuestros Nick interiores necesita un amigo como Schmidt. Te presentamos tu nuevo lugar feliz en el mundo de las series. De nada.

Crazy Stupid Love (HBO Max)

La recomendación de una de nuestras series favoritas tenía que venir acompañada de una de las mejores comedias románticas jamás hechas. Ya de por sí, el reparto augura lo mejor con Steve Carell y Ryan Gosling convirtiéndose en amigos, a los que se les suman Julianne Moore, Emma Stone y (como diría Peter Quill) el héroe Kevin Bacon aunque, aquí, precisamente, de héroe tenga poco. No nos caes bien, David Lindhegan (¿o era Lindhagen?).

Mamma Mia! (Prime Video)

Tal y como anunciábamos, para cerrar la lista de hoy, no podía faltar 'El' musical por excelencia. Una vez más, de esas películas que no necesitan excusa para ser recomendadas. Túmbate en el sofá, hazte unas palomitas, coge algo de beber y disfruta de Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Stellan Skarsgard y Pierce Brosnan bailando y cantando las míticas canciones de Abba.

