Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 6 de mayo de 2023

Es un fin de semana marcado por el estreno de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, pero más allá de la gran pantalla el streaming está repleto de títulos que puedan llevar el espectáculo más pirotécnico a nuestra sala de estar. Un espectáculo que en ocasiones puede encubrir una de las historias más complejas que haya alojado el anime, cuando no propuestas ágiles y desprejuiciadas que no le anden a la zaga a lo que James Gunn está a punto de culminar en el Universo Cinematográfico de Marvel.

'Neon Genesis Evangelion' (Netflix)

Ciñéndonos por ahora a la serie principal, sin contar los diversos largometrajes que han dificultado aún más nuestra comprensión de la historia de Hideaki Anno, este anime de 1995 sigue siendo uno de los fenómenos más relevantes del medio. Básicamente por cómo, bajo la fachada de un enfrentamiento entre mechas y alienígenas conocidos como Ángeles, la historia cobija múltiples reflexiones existenciales de peso, que nos llevan agitando el cerebro casi tres décadas.

'El Escuadrón Suicida' (HBO Max)

Antes de Guardianes de la Galaxia 3 James Gunn estaba despedido, y había podido recalar en DC. Antes de que le readmitieran de nuevo y una Warner desesperada le diera las riendas de la Distinguida Competencia, el antiguo escritor de la Troma se dejó ir del todo con un espectáculo sangriento y macarra. Con El Escuadrón Suicida te divertirás, te emocionarás y ocasionalmente torcerás el gesto de asco. En ningún caso te acordarás de que existe un Escuadrón Suicida previo.

'Nadie' (Amazon Prime Video)

John Wick ha sido un revulsivo tal para el cine de acción que aún calibramos sus efectos. Nadie, con Bob Odenkirk en un registro muy alejado de Better Call Saul, es un claro derivado empezando porque su guionista es el mismo que inició la tormenta de Baba Yaga, Derek Kolstad, y terminando por unas exquisitas escenas de acción. El humor negro, presto a poner masculinidades en solfa, es exclusivo de la película.

'RRR' (Netflix)

Más allá del Naatu Naatu que sacudió los últimos Oscars, RRR es una gran puerta de entrada para el cine indio. Concretamente el producido en Tollywood, no Bollywood, y en su vertiente más ambiciosa y maximalista. Este film de tres horas bucea en el pasado de dos luchadores históricos por la independencia de la India contra Gran Bretaña, convirtiéndolos en algo así como superhéroes. Superhéroes que tienen un emotivo bromance, y que bailan de una forma que no has visto nunca.

